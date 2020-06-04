Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный день сегодня 4 июня 2020 года

Лунный день сегодня 4 июня 2020 года

Согласно лунному календарю, этот четверг будет не из простых. Однако не стоит бояться черной полосы или серьезных неурядиц: в этот день будут и благоприятные моменты, о которых расскажут астрологи.

Этот день будет не из простых, поэтому стоит пользоваться заговорами на растущую Луну на деньги, любовь и удачу. Они помогут вам привлечь успех в свою жизнь и остаться на плаву, если что-то пойдет не так, как вы запланировали.


Фаза Луны: начинается 13 лунный день. Растущая Луна будет пребывать в Скорпионе, что может негативно сказаться на настроении людей и на их общем тонусе. Этот день будет достаточно размеренным, но могут появляться приливы неуверенности, ревности, немотивированной агрессии.

Магнитные бури 4 июня: сегодня не ожидается магнитных возмущений, так как солнечные ветры предельно слабые.

Что принесет вам удачу сегодня


осторожность;
следование правилам;
запланированные траты;
уборка;
уединение.

Что отпугнет успех в этот день


ревность;
вспышки гнева;
опоздания и легкомысленность.

Домашние дела по лунному календарю

Дома эксперты сайта dailyhoro.ru советуют помнить об осторожности: старайтесь не оставлять без присмотра электроприборы, будьте осторожнее с водой и огнем. Особенно важно это для тех, у кого есть маленькие дети или домашние животные. Астрологи советуют наводить порядок на нижних уровнях. Можно чистить ковры, мыть полы, подновить и почистить обувь. Уборка такого плана поможет поднять уверенность в себе и почувствовать себя лучше.

Что надеть сегодня

Спокойную, но тяжелую энергетику Скорпиона рекомендуется облегчать легкими и яркими цветами — бирюзовым, голубым, зеленым или желтым. Ценителям лаконичности подойдет белый цвет. Он же поможет в общении с окружающими и повысит удачу в любви. Старайтесь избегать вызывающих и провокационных принтов, слишком ярких деталей.


Талисманы дня — платина, серебро, аквамарин, топаз. Они помогут правильно воспринимать информацию и зарядят оптимизмом. Астрологи отмечают, что в этот день лучше носить украшения круглой формы, чтобы не провоцировать себя и окружающих на подсознательную агрессию.

Финансы и работа в 13 лунный день

Финансовые дела сегодня будут крайне важными, но продвигаться при этом они будут сложно. Откладывать из-за этого на потом их точно не стоит. Можно смело доделывать начатое и завершать неоконченное. В бизнесе и в работе лучше браться за что-то простое и тривиальное.


Логика удачной покупки 4 июня будет такова: осторожность и продуманность — к успеху и позитиву, а спонтанный и эмоциональный шопинг — к финансовым потерям и разочарованиям. Можно позволить себе крупные покупки, но только если они были запланированы. Покупать что-то, поддавшись порыву, нежелательно.

Любовь и отношения 4 июня

В этот четверг появляется большой риск осложнить отношения с коллегами, друзьями и близкими. Если у вас есть претензии к человеку, от встреч лучше отказаться. Астрологи рекомендуют вооружиться выдержкой и спокойствием, а также помнить о признаках и способах защиты от энергетических вампиров.

Этот четверг не подходит для активных поисков любви. Лучше потратить время на общение, саморазвитие или решение важных семейных вопросов. Партнерам с устоявшимися отношениями стоит дать друг другу больше свободы и заняться своими делами вместо того, чтобы постоянно быть вместе.

Настроение и здоровье по лунному календарю


Старайтесь что-то делать с наплывами негатива и импульсивности. Перед принятием важных решений нужно будет успокаиваться. Просто сосчитайте до десяти или смените обстановку, на пять минут выйдя из дома или офиса на улицу.

Благоприятны будут походы в спортзал, пробежки, но не стоит слишком сильно переутомляться. Позаботьтесь о волосах и коже. Не злоупотребляйте парфюмом и косметикой. Старайтесь питаться вовремя и пейте достаточное количество воды.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Названы три сценария безработицы в России
Названы три сценария безработицы в России
МЧС впервые проверит систему оповещения сразу по всей стране
МЧС впервые проверит систему оповещения сразу по всей стране
Алисия Сильверстоун рассказала о своем карантине: "Мы с сыном принимаем ванну вместе"
Алисия Сильверстоун рассказала о своем карантине: "Мы с сыном
Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с
Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
Байден ушел в отрыв от Трампа
Байден ушел в отрыв от Трампа
Лунный день сегодня 4 июня 2020 года
Лунный день сегодня 4 июня 2020 года
Блогерша ответила на критику русского акцента и нашла поддержку в сети
Блогерша ответила на критику русского акцента и нашла поддержку в сети
Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
На Кубани запустили программу для поддержки предпринимателей-инноваторов
На Кубани запустили программу для поддержки
Древесные кольца пролили свет на историю Эдинбургского собора
Древесные кольца пролили свет на историю Эдинбургского собора
Детский телеканал прервал эфир и присоединился к протестам в США
Детский телеканал прервал эфир и присоединился к протестам в США

Топ на сегодня

В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
Южная Корея одобрила закупку "Ремдесивира" для лечения COVID-19
Южная Корея одобрила закупку "Ремдесивира" для лечения COVID-19
Британские ВВС заявили о перехвате российского Ил-20
Британские ВВС заявили о перехвате российского Ил-20
Минобороны испытало вакцину от коронавируса на животных
Минобороны испытало вакцину от коронавируса на животных
По шкале не сошлись. Польша не открыла границу Прибалтике
По шкале не сошлись. Польша не открыла границу Прибалтике

Еще по теме

Лунный день сегодня 12 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 2 июня 2020 года
Лунный день сегодня 5 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 25 мая 2020 года