Лунный день сегодня 4 июня 2020 года

Вадим Карасев

Согласно лунному календарю, этот четверг будет не из простых. Однако не стоит бояться черной полосы или серьезных неурядиц: в этот день будут и благоприятные моменты, о которых расскажут астрологи.

Этот день будет не из простых, поэтому стоит пользоваться заговорами на растущую Луну на деньги, любовь и удачу. Они помогут вам привлечь успех в свою жизнь и остаться на плаву, если что-то пойдет не так, как вы запланировали.

Фаза Луны: начинается 13 лунный день. Растущая Луна будет пребывать в Скорпионе, что может негативно сказаться на настроении людей и на их общем тонусе. Этот день будет достаточно размеренным, но могут появляться приливы неуверенности, ревности, немотивированной агрессии.

Магнитные бури 4 июня: сегодня не ожидается магнитных возмущений, так как солнечные ветры предельно слабые.

Что принесет вам удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

осторожность;следование правилам;запланированные траты;уборка;уединение.ревность;вспышки гнева;опоздания и легкомысленность.

Дома эксперты сайта dailyhoro.ru советуют помнить об осторожности: старайтесь не оставлять без присмотра электроприборы, будьте осторожнее с водой и огнем. Особенно важно это для тех, у кого есть маленькие дети или домашние животные. Астрологи советуют наводить порядок на нижних уровнях. Можно чистить ковры, мыть полы, подновить и почистить обувь. Уборка такого плана поможет поднять уверенность в себе и почувствовать себя лучше.

Что надеть сегодня

Спокойную, но тяжелую энергетику Скорпиона рекомендуется облегчать легкими и яркими цветами — бирюзовым, голубым, зеленым или желтым. Ценителям лаконичности подойдет белый цвет. Он же поможет в общении с окружающими и повысит удачу в любви. Старайтесь избегать вызывающих и провокационных принтов, слишком ярких деталей.

Талисманы дня — платина, серебро, аквамарин, топаз. Они помогут правильно воспринимать информацию и зарядят оптимизмом. Астрологи отмечают, что в этот день лучше носить украшения круглой формы, чтобы не провоцировать себя и окружающих на подсознательную агрессию.

Финансы и работа в 13 лунный день

Финансовые дела сегодня будут крайне важными, но продвигаться при этом они будут сложно. Откладывать из-за этого на потом их точно не стоит. Можно смело доделывать начатое и завершать неоконченное. В бизнесе и в работе лучше браться за что-то простое и тривиальное.





Логика удачной покупки 4 июня будет такова: осторожность и продуманность — к успеху и позитиву, а спонтанный и эмоциональный шопинг — к финансовым потерям и разочарованиям. Можно позволить себе крупные покупки, но только если они были запланированы. Покупать что-то, поддавшись порыву, нежелательно.

Любовь и отношения 4 июня

В этот четверг появляется большой риск осложнить отношения с коллегами, друзьями и близкими. Если у вас есть претензии к человеку, от встреч лучше отказаться. Астрологи рекомендуют вооружиться выдержкой и спокойствием, а также помнить о признаках и способах защиты от энергетических вампиров.

Этот четверг не подходит для активных поисков любви. Лучше потратить время на общение, саморазвитие или решение важных семейных вопросов. Партнерам с устоявшимися отношениями стоит дать друг другу больше свободы и заняться своими делами вместо того, чтобы постоянно быть вместе.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Старайтесь что-то делать с наплывами негатива и импульсивности. Перед принятием важных решений нужно будет успокаиваться. Просто сосчитайте до десяти или смените обстановку, на пять минут выйдя из дома или офиса на улицу.

Благоприятны будут походы в спортзал, пробежки, но не стоит слишком сильно переутомляться. Позаботьтесь о волосах и коже. Не злоупотребляйте парфюмом и косметикой. Старайтесь питаться вовремя и пейте достаточное количество воды.