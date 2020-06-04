Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Мадуро обвинил Колумбию в подготовке новых вторжений в Венесуэлу

Мадуро обвинил Колумбию в подготовке новых вторжений в Венесуэлу

Мадуро обвинил Колумбию в подготовке новых вторжений в Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных и полицию быть бдительными из-за того, что Колумбия готовит новое вторжение в страну. Об этом передает ТАСС.

«У меня есть проверенная информация, что Иван Дуке (колумбийский лидер) через военачальников контролирует лагеря в Медельине, департаменте Антьокия и в департаменте Норте-де-Сантандер, где идёт перегруппировка наёмников для подготовки новых вторжений в Венесуэлу», — сказал Мадуро.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, министр обороны Колумбии Карлос Ольмес Трухильо назвал абсолютной ложью утверждение Мадуро о том, что Богота готовит боевиков для вторжения в Венесуэлу.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Археологи обнаружили следы конопли на древнееврейском алтаре
Археологи обнаружили следы конопли на древнееврейском алтаре
Мадуро обвинил Колумбию в подготовке новых вторжений в Венесуэлу
Мадуро обвинил Колумбию в подготовке новых вторжений в Венесуэлу
Кремль отреагировал на слова Трампа о необходимости нового «ядерного пакта»
Кремль отреагировал на слова Трампа о необходимости нового «ядерного
Трамп передумал бросать армию на бунтующие города
Трамп передумал бросать армию на бунтующие города
Кадыров порассуждал о вреде вышек 5G и чипировании
Кадыров порассуждал о вреде вышек 5G и чипировании
Информационная безопасность России: новые вызовы
Информационная безопасность России: новые вызовы
Эмма Уотсон поддержала акцию против расизма и рассердила пользователей
Эмма Уотсон поддержала акцию против расизма и рассердила пользователей
В США сенаторы придумали новые санкции для «Северного потока-2»
В США сенаторы придумали новые санкции для «Северного потока-2»
В Швеции появилась "вакансия мечты" с зарплатой в две тысячи долларов
В Швеции появилась "вакансия мечты" с зарплатой в две тысячи долларов
Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента
Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента
Путин пообещал поддержать главу ХМАО Комарову на выборах
Путин пообещал поддержать главу ХМАО Комарову на выборах
Названы три сценария безработицы в России
Названы три сценария безработицы в России

Топ на сегодня

Южная Корея одобрила закупку "Ремдесивира" для лечения COVID-19
Южная Корея одобрила закупку "Ремдесивира" для лечения COVID-19
Коренные народы Амазонии в Эквадоре объявили о ЧС из-за COVID-19
Коренные народы Амазонии в Эквадоре объявили о ЧС из-за COVID-19
В Москву из Доминиканы вылетели 111 россиян
В Москву из Доминиканы вылетели 111 россиян
Белый дом не сомневается в наличии расизма в США
Белый дом не сомневается в наличии расизма в США
Мишустин распорядился проанализировать применение указов мэра Москвы
Мишустин распорядился проанализировать применение указов мэра Москвы

Еще по теме

Цель была ясна. Мадуро связал вторжение в Венесуэлу с покушением на себя
Мадуро пообещал продолжить визиты военных самолетов РФ в Венесуэлу
Мадуро: президент Колумбии препятствует восстановлению дипотношений
Мадуро объявил о проведении крупных военных учений в Венесуэле