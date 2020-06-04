Мадуро обвинил Колумбию в подготовке новых вторжений в Венесуэлу

Влада Некрасова

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных и полицию быть бдительными из-за того, что Колумбия готовит новое вторжение в страну. Об этом передает ТАСС.

«У меня есть проверенная информация, что Иван Дуке (колумбийский лидер) через военачальников контролирует лагеря в Медельине, департаменте Антьокия и в департаменте Норте-де-Сантандер, где идёт перегруппировка наёмников для подготовки новых вторжений в Венесуэлу», — сказал Мадуро.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, министр обороны Колумбии Карлос Ольмес Трухильо назвал абсолютной ложью утверждение Мадуро о том, что Богота готовит боевиков для вторжения в Венесуэлу.