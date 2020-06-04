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Малышева заявила о невозможности заразиться коронавирусом через поверхности

Малышева заявила о невозможности заразиться коронавирусом через поверхностиФото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева опровергла информацию о том, что коронавирусом возможно заразиться через поверхности. Об этом она рассказала в Instagram-сторис, снятых во время прогулки ведущей по торговому центру ЦУМ.

«Хочу всех специально успокоить и сказать, что на настоящий момент точно доказано, что через поверхности коронавирусом заразиться нельзя. Во время всей всей вспышки ни одного заразившегося от поверхности не обнаружено», — заявила Малышева и призвала подписчиков не бояться.

4 июня Малышеву уличили в нарушении масочного режима. Телеведущая поделилась с подписчиками кадрами прогулки по торговому центру ГУМ, при этом она была без перчаток и сняла маску, чтобы съесть мороженое.

В начале апреля доктор медицинских наук рассказывала о том, каковы риски заражения коронавирусом через посуду. По ее словам, на пластике коронавирус живет два-три дня, иногда — до пяти дней, а на картонных стаканчиках — 24 часа. Дольше всего он остается на стеклянной посуде (примерно четверо суток), а меньше всего — на медной (четыре часа). Ведущая также дала несколько рекомендаций по поводу того, как избежать заражения коронавирусом через посуду.

В конце мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 14 июня. С 1 июня жителям города разрешили выходить на прогулки по графику, но масочный режим был ужесточен. Маски и перчатки в Москве необходимо носить не только в магазинах и общественном транспорте, но и на улице.

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По материалам: lenta.ru

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