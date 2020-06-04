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Малышеву уличили в нарушении масочного режима

Малышеву уличили в нарушении масочного режимаФото: @malysheva.live

Телеведущую и доктора медицинских наук Елену Малышеву уличили в нарушении масочного режима. В Instagram-сторис она поделилась с подписчиками кадрами покупки и поедания мороженого в открывшемся торговом центре ГУМ. Издание «Утро.ру» обратило внимание на то, что ведущая гуляла по магазину без перчаток, а также сняла маску, чтобы съесть мороженое.

«ГУМ открылся, товарищи! Вот какое счастье! Боже ж ты мой! Ем мороженое. Нарушаю все на радостях!» — сообщила подписчикам Малышева и добавила, что впервые купила мороженое в ГУМе. После этого она пообщалась с сотрудниками магазина и сняла несколько витрин с одеждой и аксессуарами.

В мае Малышева рассказывала о том, как правильно носить перчатки для профилактики коронавируса, а также дала несколько рекомендаций по правильному способу снимать средства защиты. Врач выразила надежду на то, что эту меру скоро отменят.

В конце мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 14 июня. По его словам, отменять масочный режим пока рано.

С 1 июня жителям города разрешили выходить на прогулки по графику, но масочный режим был ужесточен. Маски и перчатки в Москве стало нужно носить не только в магазинах и общественном транспорте, но и на улице.

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По материалам: lenta.ru

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