Маршрут «Школы краеведения и экскурсоведения» ОмГПУ размещен на международной платформе аудиогидов

Алексей Вольцев

В Омском государственном педагогическом университете подвели итоги работы «Школы краеведения и экскурсоведения», сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Школа работает на базе вуза уже четвертый год. В реализации программы участвуют культурологи и филологи кафедры литературы и культурологии ОмГПУ и специалисты Туристского информационного центра Омской области.

Слушателями стали не только педагоги, осваивающие методику экскурсионного мастерства для организации кружковой работы в школах, колледжах и вузах, но и специалисты других сфер деятельности: стилисты и фотографы, переводчики и инженеры, домохозяйки и гости города, желающие подробнее узнать об отдельных направлениях развития культуры города и рассказать о выбранной теме доступно и интересно.

В условиях дистанционного обучения появилась новая возможность для отработки навыков подачи краеведческого материала в формате аудиоэкскурсии – через участие в проекте «Народный гид», который был инициирован Туристским информационным центром Омской области при поддержке Министерства культуры Омской области. На протяжении двух месяцев участники собирали материалы, связанные с историей архитектурных объектов Любинского проспекта. Слушатели курса изучали стилистические особенности архитектуры и язык скульптуры и работали над подачей текста.

Итогом работы «Школы краеведения и экскурсоведения – 2020» стала разработка маршрута «Народный Любинский» и его размещение на международной платформе аудиогидов izi.TRAVEL.