Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4

ПРЕМЬЕРА ⠀ «ТОСКА ПО СПЕКТАКЛЮ» — проект Эмилии Кивелевич и Мастерской Брусникина, созданный в The Sims 4. ⠀ Это серия видео-спектаклей, которые рождаются из ностальгии по нормальной жизни, когда можно было репетировать пьесы, показывать их живым зрителям, сидящим бок о бок. ⠀ Первая история в проекте — «Небо» по пьесе Максима Курочкина, драматурга и лидера «новодрамовцев», созданная в пространстве игры Sims4. Когда-то по «Небу» и другим пьесам автора был поставлен спектакль культовый спектакль Мастерской Брусникина «Выключатель». Сегодня театр принимает вызов времени и осваивает 3D-пространство. ⠀ Режиссёр Эмилия Кивелевич вместе с художницей Леной Микулинской создала персонажей Мастерской Брусникина, а актёры озвучили своих sims-клонов. ⠀ Посмотреть можно на нашем YouTube-канале по ссылке в шапке профиля ⠀ Текст — Максим Курочкин Режиссёр — Эмилия Кивелевич (@emiliyakivi) Художник, монтаж — Лена Микулинская (@lena_dina) Музыка — Нияз Карим (@tropixail) Вокал — Кристина Якимушкина (@mr_kristinka) ⠀ Актеры: Марина Васильева (@_marinamarinochka) Алиса Кретова (@konkretova) Алексей Любимов (@lelikshigs) Гладстон Махиб (@gladstonme)