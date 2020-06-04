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МЧС впервые проверит систему оповещения сразу по всей стране

МЧС впервые проверит систему оповещения сразу по всей стране

В России на октябрь запланирована централизованная проверка всех систем оповещения одновременно во всех регионах страны. Об этом сообщили в МЧС, отметив, что такая проверка пройдет впервые.

Будут задействованы электросирены, громкоговорители, теле- и радиоканалы.

В МЧС говорят, что к 2030 году не менее 90% населения должно гарантировано получать экстренную информацию через системы оповещения. Это определено Планом мероприятий по реализации Основ государственной политики в области гражданской обороны.

Сейчас действующее законодательство обязывает операторов связи и редакции СМИ при необходимости передавать сигналы оповещения и экстренную информацию, заместив ей телерадиоэфир. На сегодняшний день такая работа уже проведена во всех субъектах.

Сейчас планируется дооборудовать таксофоны, установленные в отдаленных населенных пунктах, средствами оповещения.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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