Медведев поблагодарил экс-премьера Белоруссии за продуктивную работу
Сегодня, 16:07 Влада Некрасова
Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев позвонил Сергею Румасу, который покинул пост премьер-министра Белоруссии, сообщили РИА Новости в секретариате Медведева.
Президент Белоруссии Александ Лукашенко назначил премьером Романа Головченко вместо Румаса, который возглавлял белорусское правительство с 2018 года.
"Дмитрий Медведев по телефону поговорил с Румасом, поблагодарил его за продуктивную совместную работу", - рассказал представитель секретариата.
Минску потерь из-за налогового маневра и цене российского природного газа для Белоруссии.
По материалам: ria.ru