Медведев поблагодарил экс-премьера Белоруссии за продуктивную работу

Влада Некрасова

Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев позвонил Сергею Румасу, который покинул пост премьер-министра Белоруссии, сообщили РИА Новости в секретариате Медведева.

Президент Белоруссии Александ Лукашенко назначил премьером Романа Головченко вместо Румаса, который возглавлял белорусское правительство с 2018 года.

"Дмитрий Медведев по телефону поговорил с Румасом, поблагодарил его за продуктивную совместную работу", - рассказал представитель секретариата.

Минску потерь из-за налогового маневра и цене российского природного газа для Белоруссии.