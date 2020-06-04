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Медведев поблагодарил экс-премьера Белоруссии за продуктивную работу

Медведев поблагодарил экс-премьера Белоруссии за продуктивную работу
Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев позвонил Сергею Румасу, который покинул пост премьер-министра Белоруссии, сообщили РИА Новости в секретариате Медведева.

Президент Белоруссии Александ Лукашенко назначил премьером Романа Головченко вместо Румаса, который возглавлял белорусское правительство с 2018 года.

"Дмитрий Медведев по телефону поговорил с Румасом, поблагодарил его за продуктивную совместную работу", - рассказал представитель секретариата.


Минску потерь из-за налогового маневра и цене российского природного газа для Белоруссии.
# Политика
По материалам: ria.ru

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