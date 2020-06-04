Меган Маркл записала видео в поддержку антирасистской акции Black Lives Matter
38-летняя Меган Маркл тоже не смогла остаться в стороне от протестов, происходящих в эти дни в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Вчера герцогиня записала видеообращение, которое было показано в рамках виртуальной церемонии вручения дипломов в ее родной католической школе. В ролике Меган призывает сегодняшних выпускников не игнорировать актуальные проблемы и делать все возможное для изменения мира к лучшему.
— обратилась Меган Маркл к выпускникам.
Герцогиня призналась, что далеко не сразу решилась высказаться на тему расизма и беспорядков, происходящих в ее родной стране, потому что переживала, что скажет что-то неправильно и ее не так поймут окружающие. Однако в последний момент перед записью ролика для церемонии Меган Маркл поняла, что просто не может молчать:
Я поняла, что единственное неправильное решение — это молчать. Потому что жизнь Джорджа Флойда имеет значение так же, как и жизнь Брионны Тейлор, Филандо Кастилии и многих других людей, чьи имена мы знаем или даже никогда не слышали.Ранее Меган Маркл уже неоднократно публично высказывалась на тему расизма. Еще в 2012 году герцогиня приняла участие в рекламном ролике — в нем тогда еще будущая герцогиня выразила надежду на светлое будущее для своих детей. На видео Меган появляется в белой футболке с надписью "Я не потерплю расизма".
Меня зовут Меган Маркл, и я здесь, потому что это действительно очень важная рекламная кампания. Для меня это еще и личная история. Я принадлежу к двум расам и всю жизнь чувствую давление из-за этого. Меня действительно задевали многие оскорбительные шутки в адрес меня и моей мамы. Я искренне горжусь своими корнями, но надеюсь, что к тому моменту, когда у меня появятся дети, люди станут еще более открытыми к этой теме и поймут все преимущества мира со смешанными расами,
— говорит Меган на видео.
Примечательно, что Меган Маркл по-прежнему продолжает встречаться с нападками расистов. Особенно заметно это было в начале их отношений с принцем Гарри — тогда многие считали, что актриса недостойна стать частью королевской семьи, в том числе из-за своей смешанной расы.