Меган Маркл записала видео в поддержку антирасистской акции Black Lives Matter

Вадим Карасев

38-летняя Меган Маркл тоже не смогла остаться в стороне от протестов, происходящих в эти дни в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Вчера герцогиня записала видеообращение, которое было показано в рамках виртуальной церемонии вручения дипломов в ее родной католической школе. В ролике Меган призывает сегодняшних выпускников не игнорировать актуальные проблемы и делать все возможное для изменения мира к лучшему.





Меган МарклТеперь вы можете стать частью этой перестройки. Да, я знаю, люди часто задаются вопросом: "Сколько еще будет реформаций?". Но мы будем перестраивать, перестраивать и перестраивать все до тех пор, пока мир не будет восстановлен, потому что когда разрушается фундамент, мы рассыпаемся вместе с ним. Вы будете жить в любви и сострадании и будете использовать свой голос. Вы сможете использовать свой голос еще сильнее, чем когда-либо, потому что большинству из вас уже исполнилось 18, а кому-то скоро исполнится, и у вас всех появится право голосовать на выборах. Вы будете испытывать сочувствие к тем, кто не видит мир через ту же призму, что и вы. Потому что благодаря знаниям, полученным в католической школе Непорочного Сердца, вы тоже осознаете, что жизнь темнокожих что-то значит,

— обратилась Меган Маркл к выпускникам.

Герцогиня призналась, что далеко не сразу решилась высказаться на тему расизма и беспорядков, происходящих в ее родной стране, потому что переживала, что скажет что-то неправильно и ее не так поймут окружающие. Однако в последний момент перед записью ролика для церемонии Меган Маркл поняла, что просто не может молчать:

Я поняла, что единственное неправильное решение — это молчать. Потому что жизнь Джорджа Флойда имеет значение так же, как и жизнь Брионны Тейлор, Филандо Кастилии и многих других людей, чьи имена мы знаем или даже никогда не слышали.Ранее Меган Маркл уже неоднократно публично высказывалась на тему расизма. Еще в 2012 году герцогиня приняла участие в рекламном ролике — в нем тогда еще будущая герцогиня выразила надежду на светлое будущее для своих детей. На видео Меган появляется в белой футболке с надписью "Я не потерплю расизма".





Меня зовут Меган Маркл, и я здесь, потому что это действительно очень важная рекламная кампания. Для меня это еще и личная история. Я принадлежу к двум расам и всю жизнь чувствую давление из-за этого. Меня действительно задевали многие оскорбительные шутки в адрес меня и моей мамы. Я искренне горжусь своими корнями, но надеюсь, что к тому моменту, когда у меня появятся дети, люди станут еще более открытыми к этой теме и поймут все преимущества мира со смешанными расами,

— говорит Меган на видео.

Примечательно, что Меган Маркл по-прежнему продолжает встречаться с нападками расистов. Особенно заметно это было в начале их отношений с принцем Гарри — тогда многие считали, что актриса недостойна стать частью королевской семьи, в том числе из-за своей смешанной расы.