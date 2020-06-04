Механизмы ГЧП усиливают доступность качественной образовательной среды

Анастасия Иванова

Модель государственно-частного партнерства, используемая, в частности, и при строительстве образовательного комплекса «Школа 800» на 4550 мест в Нижнем Новгороде, в перспективе может применяться и при строительстве образовательных организаций других типов, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Об этом заявил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на видеоконференции, состоявшейся после церемонии закладки первого камня в основание новой школы.

«В федеральном бюджете ежегодно предусмотрено около 100 млрд рублей, которые мы направляем на строительство объектов. Модель государственно-частного партнерства показывает свою эффективность, и можно было бы использовать данную модель не только в строительстве школ, но и детских садов, профессиональных колледжей», – заявил Сергей Кравцов. Министр отметил, что строительство новой образовательной инфраструктуры – одна из центральных задач, реализуемых в рамках национального проекта «Образование», и использование механизмов ГЧП существенно усиливает доступность качественной образовательной среды.

В образовательном комплексе в Нижнем Новгороде будут применяться новейшие архитектурные решения, способствующие внедрению современных форм учебного процесса, – пространства для творчества и самостоятельной работы, для проектной и исследовательской деятельности, для профильного образования и предпрофессиональной подготовки, для занятий спортом и искусством. В основе педагогической концепции – модель школы ступеней: базовая школа (1–6-е классы) и школа старшеклассников (7–11-е классы). Общее образование будет интегрировано с дополнительным, отдыхать дети смогут в загородном центре, входящем в состав комплекса.

Открытие образовательного комплекса, состоящего из трех школьных зданий и загородного центра дополнительного образования, запланировано на 1 августа 2021 года. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, это первая школа, которая за прошедшее десятилетие будет построена в городе. Она позволит решить проблему второй смены в трех районах.

«К этому проекту нас подтолкнуло текущее состояние общеобразовательной инфраструктуры, – рассказал губернатор. – В зданиях с уровнем износа более 50 процентов учатся более 14 тысяч детей. Для ликвидации второй смены необходимо ввести 32 280 мест, в том числе в Нижнем Новгороде – 18 тысяч Строительство новой школы, которая даст 4100 мест и еще 450 мест дополнительного образования, – это прорыв. Но еще многое предстоит сделать».

При строительстве используются механизмы государственно-частного партнерства: в роли инвестора выступает Группа компаний «Просвещение», в роли кредитора – Сбербанк. Представители компаний рассказали, что на строительство необходимо 6,9 млрд рублей. Из них 4,7 млрд рублей привлекает инвестор и выделяют банки, 2 млрд рублей предоставляет федеральный и региональный бюджеты. Заемные средства региональный бюджет будет возвращать в течение 13 лет, после ввода объекта в эксплуатацию, и для нижегородского правительства это гораздо выгоднее, чем брать обычный кредит.

Для Группы компаний «Просвещение» образовательный центр в Нижнем Новгороде является пилотным инвестиционным проектом.

«До 2028 года количество школьников по всей стране будет расти, и дефицит мест в школах нужно закрывать. Мы будем стремиться инвестировать до 100 млрд рублей в год в строительство новых школ. Это должны быть школы нового типа, с новым оборудованием и новыми технологиями, объединенные единой цифровой платформой», – заявил председатель Совета директоров Группы компаний «Просвещение» Владимир Узун.

В видеоконференции участвовали представители финансирующих организаций, заявивших о долгосрочной финансовой поддержке проектов ГЧП в объеме до 100 млрд рублей в год ежегодных инвестиций на создание образовательной инфраструктуры. По словам экспертов, в будущем в рамках аналогичных концессионных соглашений возможно рассматривать максимальный срок кредитования крупных инфраструктурных объектов в 20 лет. Таким образом нагрузка на ежегодные выплаты, при наличии надежного источника, понятного возврата и низкой ставки, будет ниже и в то же время гарантирует требуемый результат.

«Реализуется новая программа по строительству школ, это проекты очень капиталоемкие, и задача – реализовывать их в формате ГЧП. Это миссия ВЭБ.РФ, и поэтому мы, безусловно, будем всячески поддерживать компанию «Просвещение» в следующих ее проектах. Нам очень приятно, что пилотный проект поддержан Сбербанком, с которым у нас есть успешный опыт реализации совместных проектов. И мы надеемся, что наше сотрудничество может быть продолжено с использованием механизма фабрики проектного финансирования и других форм синдикации, чтобы поддержать Группу компаний «Просвещение» в этом процессе», – отметил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Николай Цехомский.

«В ближайшие пять лет мы будем свидетелями демографического вызова, когда за парты школ сядет на 1,6 миллионов детей больше, чем учится сегодня. Это требует создания новой инфраструктуры. Понимая это, еще в 2018 году Сбербанк вывел на рынок специализированный продукт с использованием механизма концессии, который впервые в стране позволил привлечь кредитные ресурсы для реализации инвестиционных проектов в сфере образования. Так появились первые концессии, заключенные по форме Сбербанка, которая на уровне ряда субъектов РФ была утверждена в качестве типовой формы. За 2018–2019 годы заключено 15 концессий с общей мощностью объектов более 12 тысяч мест и общим бюджетом более 20 миллиардов рублей», – рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.