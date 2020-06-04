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Microsoft Edge теперь доступен всем через Центр обновлений

Microsoft Edge теперь доступен всем через Центр обновлений
Вскоре после выхода Windows 10 (2004) компания Microsoft начала развёртывание обновления браузера Edge на базе Chromium, чтобы автоматизировать его установку на компьютеры. Ранее приходилось скачивать инсталлятор с официального сайта, но теперь новинка доступна через Центр обновлений. Хотя развёртывание может занять несколько дней.
После установки рекомендуется перезагрузить систему, чтобы изменения вступили в силу. Затем можно начинать пользоваться новым браузером.
Отметим, что несмотря на все усилия, в новом Microsoft Edge пока нет синхронизации истории и вкладок, но эти функции появятся там летом. Зато там уже есть поддержка расширений, режима чтения и совместимости с Internet Explorer 11.
Обновления планирую выпускать каждые шесть недель, а не шесть месяцев, как ранее с классическим Edge. Обновлять браузер можно будет непосредственно из самого приложения.

В числе ожидаемых нововведений планируется новая панель поиска сбоку, а также система вертикальных вкладок. Также улучшатся функции скроллинга и голосового озвучивания веб-страниц, а ещё — Progressive Web Apps.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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