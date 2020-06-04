МИД сожалеет о домыслах вокруг активизации российско-японского диалога

Алексей Вольцев

Москва сожалеет, что активизация российско-японского диалога стала обрастать домыслами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Едва после некоторой паузы стал активизироваться российско-японский диалог на различных уровнях, как он, к сожалению, стал обрастать некими домыслами. Мы об этом говорили, мне кажется, несколько месяцев подряд", - сказала она во время онлайн-брифинга в четверг.

"Коль скоро речь идет о хозяйственной деятельности на южных Курилах, являющихся частью Сахалинской области, то и осуществляться она, естественно, должна в соответствии с законодательством РФ. При этом она представляет иностранным партнерам широкий набор инструментов для налаживания взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнула она.

В ходе визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года между лидерами обеих стран была достигнута договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Затем состоялись поездки на острова представителей правительственных и бизнес-кругов Японии, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов. Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора. Осенью прошлого года состоялся первый пилотный проект поездки японских туристов на Курилы.