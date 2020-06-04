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Минюст хочет пронумеровать коллекторов

Минюст хочет пронумеровать коллекторов

Минюст будет присваивать индивидуальные номера сотрудникам коллекторских агентств, работающим с гражданами.

Нововведение предусмотрено проектом поправок к закону о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

"С учетом мнения бизнес-сообщества в целях охраны персональных данных работников кредиторов или их представителей предусмотрена норма об индивидуальном идентификационном коде физического лица, осуществляющего взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, который присваивается кредитором или представителем кредитора", - говорится в сообщении пресс-службы Минюста.

Такая мера призвана защитить права граждан от недобросовестных участников рынка возврата просроченной задолженности, уточнили в министерстве.

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По материалам: uposters.ru

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