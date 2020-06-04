"Москоллектор" упростил выдачу техусловий по заявкам через личный кабинет

Лидия Мартынова

ГУП "Москоллектор" оптимизировало выдачу технических условий (ТУ) по заявкам потребителей, переведя весь процесс в электронный вид, говорится в сообщении предприятия.

"В системе контролируются этапы исполнения заданий, централизованно хранится вся информация по заявкам. Потребители могут работать со своими заявками через Личный кабинет на сайте ГУП "Москоллектор", - отмечается в нем.

C 2014 года сотрудники предприятия работают в системы электронного документооборота Docsvision, поэтому было решено перевести процесс в электронный вид на базе этой же платформы. Внедрение решения происходило без остановки процесса подготовки документации, и при его реализации использовался весь набор инструментов, предоставляемый платформой, добавляется в релизе.

По итогам работ автоматизирован процесс выдачи потребителю ТУ в личном кабинете на врезку трубопроводов, прокладку, перекладку или демонтаж инженерных коммуникаций для городского заказа или с номером договора, а также корректировок ТУ, говорится в сообщении.

"Москоллектор" - специализированное предприятие топливно-энергетического хозяйства Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов.