"Москоллектор" упростил выдачу техусловий по заявкам через личный кабинет
"В системе контролируются этапы исполнения заданий, централизованно хранится вся информация по заявкам. Потребители могут работать со своими заявками через Личный кабинет на сайте ГУП "Москоллектор", - отмечается в нем.
C 2014 года сотрудники предприятия работают в системы электронного документооборота Docsvision, поэтому было решено перевести процесс в электронный вид на базе этой же платформы. Внедрение решения происходило без остановки процесса подготовки документации, и при его реализации использовался весь набор инструментов, предоставляемый платформой, добавляется в релизе.
По итогам работ автоматизирован процесс выдачи потребителю ТУ в личном кабинете на врезку трубопроводов, прокладку, перекладку или демонтаж инженерных коммуникаций для городского заказа или с номером договора, а также корректировок ТУ, говорится в сообщении.
"Москоллектор" - специализированное предприятие топливно-энергетического хозяйства Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов.