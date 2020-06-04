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Музей Победы на Поклонной горе подготовил новые познавательные видеоролики ко Дню России

Музей Победы на Поклонной горе подготовил новые познавательные видеоролики ко Дню России

Музей Победы на Поклонной горе подготовил новые познавательные видеоролики ко Дню России, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«В День России гостей нашего сайта ждет виртуальная экскурсия, посвященная подвигам героев Великой Отечественной войны. Мы расскажем о доблести пехотинцев, летчиков, танкистов, разведчиков, военных командиров. Кроме того, 12 июня можно будет принять участие в мастер-классе по созданию сувениров в цветах российского триколора, а также посмотреть онлайн-концерт в честь праздника. Все видеоролики будут размещены на сайте и канале музея в YouTube», – сообщили в пресс-службе музея.

В рамках праздничных мероприятий будет опубликована видеозапись экскурсии «Герои Великой Отечественной». Ее сделали в залах музея, в кадр попали экспозиции «Подвиг армии» и «Подвиг народа». Зрители узнают о том, как проходил экспериментальный залп из установок «катюша», а также о капитане Иване Флерове – командире первой в Советской армии батареи реактивной артиллерии. Помимо того, речь пойдет о мужестве генерал-лейтенанта Михаила Лукина, который руководил окруженными войсками в ходе Смоленского сражения 1941 года.

Также на сайте будут размещены мастер-класс по изготовлению сувениров  в цветах триколора из подручных средств и запись концерта ко Дню России.

# Общество
По материалам: edu.ru

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