Мышь не проскочит: космическая система России увидит ракетное нападение

Анастасия Иванова

Новая российская космическая группировка спутников предупреждения о ракетном нападении «Купол», укомплектованная четвертым по счету аппаратом типа «Тундра», дала возможность отслеживать запуски баллистических ракет по всем миру, включая США.

«Запуском 22 мая с космодрома Плесецк четвертого космического аппарата типа „Тундра“ единая космическая система (ЕКС) „Купол“ доведена до минимального штатного состава и позволяет отслеживать любые пуски баллистических ракет и ракет космического назначения с территории Соединенных Штатов», — констатировал сегодня, 4 июня, источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

Он подчеркнул, что аппараты выполняют задачу в полном объеме на рабочих орбитах. Спутники «Тундра» «оборудованы инфракрасными приборами наблюдения нового поколения, позволяющими с высокой точностью фиксировать запуски ракет на фоне земной поверхности.

«Они способны отслеживать траектории полета баллистических ракет и в автоматическом режиме прогнозировать зоны падения их боевых блоков», — указал источник.

На сегодняшний день четыре спутника «Тундра» из состава ЕКС «Купол» вращаются вокруг Земли по высокоэллиптическим орбитам с максимальной высотой над планетой более 35 тыс. км. Их траектории полета расположены под углами друг к другу, формируя так называемое созвездие над Северным полушарием.

ИА Newstes напоминает, первые три спутника «Тундра» были запущены в космос в 2015, 2017 и 2019 годах.

22 мая разгонный блок «Фрегат» вывел на расчетную орбиту космический аппарат Минобороны России. Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома ВКС России Плесецк, выведение космического аппарата — спутника «Тундра-4Л» на орбиту прошло в штатном режиме. Это третий пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2020 году.

Российская СПРН (система предупреждения о ракетном нападении) состоит из двух эшелонов: космического, включающего на данный момент четыре спутника «Тундра», и наземного, состоящего из сети станций типа «Воронеж», охватывающих своим радиолокационным полем все ракетоопасные направления. Основное назначение системы — в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории РФ или ее союзников.

Стоящая ранее на вооружении ВКС России СПРН «Око-1» располагала восемью космическими аппаратами, она перестала работать в 2014 году.