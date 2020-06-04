На каких условиях Вьетнам возобновит прием иностранных туристов

Влада Некрасова

Вьетнам назвал условия для возобновления иностранного туризма, опровергнув информацию о «возобновлении оформления электронных виз» в ближайшее время. Впрочем, российские эксперты считают, что кроме e-visa важны и другие условия въезда в одну из популярных стран Юго-Восточной Азии.

ДВА УСЛОВИЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ

Во Вьетнаме готовят «дорожную карту» по восстановлению въездного туризма. На скорейшем открытии границ настаивают местные перевозчики Vietnam Airlines, Vietjet Air и Bamboo Airways: на международные рейсы приходится около 50% их доходов. До 10 июня авиакомпании представят правительству свои пожелания по возобновлению заграничных полетов.

Вьетнам приостановил въезд иностранных граждан с 22 марта, за исключением особых случаев. За первые 5 месяцев 2020 года страна потеряла почти половину иностранного турпотока и 54% доходов от туризма. При этом в самом Вьетнаме эпидобстановка одна из лучших в мире: новых случаев заражения коронавирусом не было почти 50 дней.

Чтобы удержать эту ситуацию, Национальный комитет по профилактике и контролю Covid-19 принял решение о том, что страна будет закрыта для иностранного туризма в ближайшее время. Тем не менее, власти озвучили два условия возможного приема иностранных гостей.

Вьетнам готов принимать туристов из стран, где в течение 30 дней не было новых случаев заболевания коронавирусом, и допускать приезжих только в определенные курортные зоны, где будут внедрены «протоколы здоровья». По сообщению местных СМИ, первым таким направлением станет остров Фукуок, где есть международный аэропорт и развитая туристическая инфраструктура.

ВЫДАЧА ВИЗ С 1 ИЮЛЯ НЕ ВОЗОБНОВИТСЯ

Власти Вьетнама опровергли появившуюся в международных СМИ информацию о возобновлении с 1 июля выдачи электронных виз гражданам 80 стран, в том числе, россиянам.

Как заявил местным СМИ представитель VNAT, принятая правительством страны 25 мая резолюция об электронных визах не связана с перезапуском иностранного туризма.

В резолюцию, которая регулирует въезд и выезд из страны, были лишь внесены пункты пропуска, через которые могут въезжать и выезжать посредством e-visa иностранные посетители.

НЕТ ЯСНОСТИ ПО УСЛОВИЯМ ВЪЕЗДА

Информацию о том, что международный туризм во Вьетнаме пока «стоит на паузе», подтверждают и представители российских туроператоров. Так, в компании ПАКС сообщили, что их принимающая DMC-компания не получила от властей никаких сообщений, в том числе, и по возобновлению выдачи виз с 1 июля.

Эксперты обращают внимание и на формат потенциального въезда во Вьетнам после открытия границ. Например, как отмечают в ICS Travel Group, нет ясности, будет ли требоваться тест на отсутствие «ковида», сохранится ли для россиян безвизовый режим при въезде на срок до 15 дней, или все-таки понадобится получать электронную визу за 25 долларов (делается 3 дня на срок до 30 дней).

Специалисты туроператора «Русский Экспресс» считают, что если стоимость визы не изменится и получить ее будет несложно, то спрос на направлении восстановится. Впрочем, эксперты туроператора «Интурист» полагают, что в условиях падения платежеспособности российским туристам будет важен именно бесплатный безвизовый въезд во Вьетнам.

В ПАКС не исключают, что при достижении благоприятной эпидемиологической ситуации в нашей стране, Вьетнам сохранит максимально лояльные для российского рынка условия въезда. Россия была в последнее время для Вьетнама первой по количеству туристических прибытий среди всех европейских рынков. В 2019 году во Вьетнаме побывало почти 600 тыс. наших сограждан (+7,65% к 2018 году).