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На Камчатке женщину приговорили к 15 годам за убийство двоих детей

На Камчатке женщину приговорили к 15 годам за убийство двоих детейФото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Суд приговорил жительницу Камчатки к 15 годам в исправительной колонии общего режима за убийство двух несовершеннолетних. Об этом сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Подсудимая после измены мужа предприняла попытку совершить самоубийство и утопить своих детей. Мать привязала к себе 1,5 месячную дочь и 5-летнего сына, зашла в реку и насильно держала их под водой.

Прибывшие на место полицейские смогли спасти только 27-летнюю женщину. Младенец уже был мертв, а старший ребенок скончался в больнице.

После проведенной экспертизы специалисты заключили, что во время совершения преступления виновная осознавала фактический характер и опасность своих действий. Поэтому ее признали вменяемой.

Ранее Следственный комитет России по Камчатскому краю сообщал, что женщина была в депрессии и страдала невротическим расстройством. Согласно заявлению ведомства, жительница края не хотела, чтобы после ее смерти дети столкнусь с неизбежными жизненными трудностями. Именно по этой причине она решилась на убийство.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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