На Кубани продлили режим карантина

Вадим Карасев

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил о продлении режима карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, до 21 июня. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 4 июня.

«Это значит, что межмуниципальное движение по-прежнему закрыто. Красные пропуска и обязательный масочный режим сохраняются. Въезд в край также ограничен», — пояснил он.

По его словам, дальнейшие решения будут корректироваться в зависимости от ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции.