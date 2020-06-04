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На Кубани продлили режим карантина

На Кубани продлили режим карантинаФото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил о продлении режима карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, до 21 июня. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 4 июня.

«Это значит, что межмуниципальное движение по-прежнему закрыто. Красные пропуска и обязательный масочный режим сохраняются. Въезд в край также ограничен», — пояснил он.

По его словам, дальнейшие решения будут корректироваться в зависимости от ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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