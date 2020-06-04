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На Кубани запустили программу для поддержки предпринимателей-инноваторов

На Кубани запустили программу для поддержки предпринимателей-инноваторов
Власти Краснодарского края запустили акселерационную программу, которая поможет кубанскому бизнесу обеспечить развитие проектов в самые короткие сроки, сообщает администрация края со ссылкой на департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона.

Уточняется, что программа начнется 8 июня при поддержке краевого фонда развития бизнеса.

"Мы запускаем второй акселератор, который поможет кубанскому бизнесу обеспечить развитие проектов в самые короткие сроки в критическое для экономики время. Если есть инновационная, технически реализуемая и экономически целесообразная бизнес-идея, мы готовы оказать поддержку, предоставив для развития бизнеса максимально комфортные условия", - отметили в ведомстве.

Как пояснили в департаменте, в течение трех дней все участники, подавшие заявки, пройдут стартовое экспресс-обучение по целеполаганию, определению клиентского сегмента, продажам, экономике, формированию команды, инвестициям, публичным выступлениям.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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