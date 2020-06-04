На полицейских в Нью-Йорке напал «иммигрант балканского происхождения»

Алексей Вольцев

В ночь на 4 июня в Нью-Йорке после наступления комендантского часа на патрульных в Бруклине набросился злоумышленник с ножом и ранил одного из них в шею. В результате начавшейся после этого перестрелки еще двое полицейских получили огнестрельные ранения. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники.

Пострадавшие полицейские госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Сам нападавший серьезно ранен, он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Власти Нью-Йорка рассматривают версию о теракте. По их данным, подозреваемый в совершении нападения — 20-летний иммигрант балканского происхождения Дженан Камович — в последнее время выступал против полицейских и публиковал соответствующие записи в соцсетях.

Комендантский час в Нью-Йорке был объявлен в связи с продолжающимися протестами после смерти чернокожего Джорджа Флойда.

Как сообщало ИА Newstes , 46-летний житель Миннеаполиса Джордж Флойд скончался 25 мая в реанимации. На опубликованных в Сети кадрах задержания видно, как трое офицеров полиции прижали его к асфальту, а один надавил ногой на шею. Флойд какое-то время кричал, что не может дышать, а затем потерял сознание. Его смерть признали убийством.

1 июня глава президент США Дональд Трамп объявил, что мобилизует тысячи сотрудников правоохранительных органов и солдат военной полиции, чтобы прекратить «беспорядки и беспредел, которые распространились по всей стране». Однако министр обороны США Марк Эспер заявил о том, что не поддерживает развёртывание армии для подавления протестов в американских городах.

На фоне волнений в США стали модными акции «солидарности и покаяния» белой либеральной общественности перед неграми — потомками тех, кто пострадал от рабства и политики апартеида. Накануне к извиняющимся присоединились даже сотрудники полиции — в нескольких городах они стали на колени, правда, извинялись не за дискриминацию черных, а за жестокость коллег из Миннеаполиса.