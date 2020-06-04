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На столичном портале «Школа большого города» появился раздел для помощи в подготовке к сдаче ЕГЭ

На столичном портале «Школа большого города» появился раздел для помощи в подготовке к сдаче ЕГЭ

На столичном портале «Школа большого города» появился раздел для одиннадцатиклассников «В помощь выпускнику – 2020», который поможет подготовиться к сдаче Единого государственного экзамена, сообщает официальный сайт мэра столицы.

«Итоговая аттестация – важнейший этап в жизни наших выпускников. В этом году одиннадцатиклассники находятся в особых условиях, и то, с каким достоинством они проходят этот период, вызывает восхищение. Для того чтобы выпускники не тратили драгоценное время на поиски нужных материалов, мы создали специальный онлайн-ресурс «В помощь выпускнику – 2020» на портале «Школа большого города». Там собрано все необходимое для качественной подготовки к экзаменам: это и диагностические работы, и онлайн-занятия, и психологические консультации», – сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Выпускники могут тренироваться в заполнении экзаменационных бланков, слушать советы членов предметных комиссий, участвовать в онлайн-занятиях на Московском образовательном телеканале, изучать программы Городского методического центра и Центра педагогического мастерства. Также можно воспользоваться сервисом онлайн-диагностики Московского центра качества образования, а также онлайн-сервисом «Мои достижения».

Кроме того, в разделе собраны советы психологов Городского психолого-педагогического центра.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. В 2022 году в число обязательных предметов для выпускников также планируется ввести иностранный язык.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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