Наталья Водянова о нежностях с Антуаном Арно, своем свадебном платье и новом таланте

Вадим Карасев

На днях 38-летняя Наталья Водянова приняла участие в записи седьмого выпуска подкаста Сьюзи Менкес Creative Conversations. В разговоре с британской журналисткой модель рассказала, как 43-летний жених Антуан Арно псхиологически поддерживал ее во время карантина. Звезда призналась, что возлюбленный проявлял к ней нежность, даже в те дни, когда у нее бывало плохое настроение.

В отношениях очень большую роль играют мелочи. Например, когда тебе говорят, что любят, даже в тот момент, когда ты ведешь себя как дракон. Это именно то, в чем люди клянутся друг другу в церкви — любить в горе и в радости,

— рассказала Водянова об отношениях с любимым мужчиной.





Наталья Водянова и Антуан Арно

Речь в беседе зашла и о свадьбе Натальи и Антуана, которая должна была состояться 27 июня в Париже, но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Изначально влюбленные должны были обвенчаться в аббатстве Saint-Pierre d'Hautvillers, а потом вместе с гостями отправиться на торжественный ужин в дом Ruinart.

При этом модель призналась Сьюзи, что ее свадебное платье еще не до конца готово, потому что из-за введенного режима самоизоляции у нее не было возможности постоянно ездить на примерки. Наталья рассказала, что при создании праздничного наряда вдохновлялась кадрами со свадьбы Грейс Келли, но при этом уточнила, что у нее будет "более рок-н-ролльная версия" платья.





Наталья Водянова

Поделилась Водянова и другими подробностями предстоящего торжества. Модель рассказала, что они с Антуаном предлагают приходить всем гостям на свадьбу вместе со своими детьми. Для самых маленьких приглашенных на празднике готовится отдельная программа, которой Наталья занимается лично.

Модель также призналась, что карантин пробудил в ней новые таланты. Например, она с удовольствием начала готовить для всей семьи и привлекать к этому процессу своих пятерых детей. Новое хобби звездной мамы особенно понравилось ее старшему сыну, 18-летнему Лукасу, который, как выяснилось, прекрасно готовит.





Никогда бы не подумала, что буду сама делать суши только для того, чтобы порадовать детей,

— поделилась Водянова.

Наталья рассказала, что нашла в карантине свои плюсы и наконец смогла провести время дома со всеми пятью детьми, которые обычно находятся то в школе, то на дополнительных занятиях.





Наталья Водянова с сыновьями Лукасом и Виктором и дочерью Невой



