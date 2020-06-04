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Наталья Водянова о нежностях с Антуаном Арно, своем свадебном платье и новом таланте

Наталья Водянова о нежностях с Антуаном Арно, своем свадебном платье и новом таланте

На днях 38-летняя Наталья Водянова приняла участие в записи седьмого выпуска подкаста Сьюзи Менкес Creative Conversations. В разговоре с британской журналисткой модель рассказала, как 43-летний жених Антуан Арно псхиологически поддерживал ее во время карантина. Звезда призналась, что возлюбленный проявлял к ней нежность, даже в те дни, когда у нее бывало плохое настроение.

В отношениях очень большую роль играют мелочи. Например, когда тебе говорят, что любят, даже в тот момент, когда ты ведешь себя как дракон. Это именно то, в чем люди клянутся друг другу в церкви — любить в горе и в радости,

— рассказала Водянова об отношениях с любимым мужчиной.


Наталья Водянова и Антуан Арно

Речь в беседе зашла и о свадьбе Натальи и Антуана, которая должна была состояться 27 июня в Париже, но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Изначально влюбленные должны были обвенчаться в аббатстве Saint-Pierre d'Hautvillers, а потом вместе с гостями отправиться на торжественный ужин в дом Ruinart.

При этом модель призналась Сьюзи, что ее свадебное платье еще не до конца готово, потому что из-за введенного режима самоизоляции у нее не было возможности постоянно ездить на примерки. Наталья рассказала, что при создании праздничного наряда вдохновлялась кадрами со свадьбы Грейс Келли, но при этом уточнила, что у нее будет "более рок-н-ролльная версия" платья.


Наталья Водянова

Поделилась Водянова и другими подробностями предстоящего торжества. Модель рассказала, что они с Антуаном предлагают приходить всем гостям на свадьбу вместе со своими детьми. Для самых маленьких приглашенных на празднике готовится отдельная программа, которой Наталья занимается лично.

Модель также призналась, что карантин пробудил в ней новые таланты. Например, она с удовольствием начала готовить для всей семьи и привлекать к этому процессу своих пятерых детей. Новое хобби звездной мамы особенно понравилось ее старшему сыну, 18-летнему Лукасу, который, как выяснилось, прекрасно готовит.


Никогда бы не подумала, что буду сама делать суши только для того, чтобы порадовать детей,

— поделилась Водянова.

Наталья рассказала, что нашла в карантине свои плюсы и наконец смогла провести время дома со всеми пятью детьми, которые обычно находятся то в школе, то на дополнительных занятиях.


Наталья Водянова с сыновьями Лукасом и Виктором и дочерью Невой


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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