Названы самые популярные песни про карантин

Вадим Карасев

Кадр: T-killah / YouTube

Названы самые популярные песни про карантин, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Музыка».

В числе наиболее прослушиваемых оказались такие треки, как «Гречка мартини» исполнителя T-Killah и «На карантин» Тимура Родригеза. Кроме того, пользователи часто включали композицию «Мы сегодня дома» группы Хадн Дадн. Уточняется, что всего в период с февраля по май музыканты написали более тысячи песен, посвященных вирусу и режиму самоизоляции.

Россияне также стали чаще слушать треки, предназначенные для спортивных тренировок, и сказки. Среди наиболее популярных — «Крокодил», «Семеро козлят», «Три поросенка», «Красная шапочка» и «Репка». В период самоизоляции стали более востребованными шум моря, поезда, дождя и другие приятные звуки.

В апреле в сервисе «Звук» рассказали, как изменились музыкальные предпочтения россиян во время самоизоляции. Жители страны стали чаще слушать плейлист «Останьтесь дома», в то время как популярность подборки треков для вечеринок заметно снизилась. Возросла популярность шансона — россияне начали активнее добавлять его в свои коллекции.