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Названы три сценария безработицы в России

Названы три сценария безработицы в РоссииФото: Максим Блинов / РИА Новости

Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование специалистов из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Оптимистичный сценарий развития ситуации подразумевает, что ограничительные меры будут сняты в июне этого года. В этом случае максимальный уровень безработицы составит 5,3-5,6 процента.

При базовом сценарии экономика сможет функционировать без ограничений уже осенью-зимой, что приведет к росту безработицы до 8-8,3 процента в 2021 году. В 2022-2023 годах она составит 7-7,3 процента.

Согласно пессимистичному прогнозу, эпидемии продлится до первого квартала 2022 года. Если ограничения будут сняты только через пару лет, то максимальный уровень безработицы достигнет 10,5-10,7 процента.

По данным Росстата, в апреле 2020 года доля безработных в России составила 5,8 процента, в то время как в конце 2019 года она была на уровне в 4,6 процента.

Ранее Росстат сообщил о том, что самый низкий уровень безработицы в России за первый квартал 2020 года зафиксирован в Санкт-Петербурге. С января по март всего 1,5 процента трудоспособного населения северной столицы испытывало трудности с поиском работы.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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