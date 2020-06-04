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«Не все приправы вредны»: Паприка — лечебные и полезные свойства, вред

«Не все приправы вредны»: Паприка — лечебные и полезные свойства, вред

Паприка — это пряность знакомая многим. Ее добавляют в различные блюда для более изысканного вкуса. Паприку делают из стручкового красного перца, а называли раньше паприку красной солью. Паприка — это полезная пряность, которая содержит в себе полезные вещества.

Для получения приятности, красный стручковый перец измельчают в порошок, а затем высушивают. Главное свойство паприки в том, что при сушке все полезные вещества в ней остаются. Такая пряность отлично дополняет аромат и вкус мясу, птицы, а ещё паприку можно добавлять в суп.

Паприка содержит множество полезных для организма человека веществ, которые положительно влияют на иммунитет. Эфирные масла, которые входят в состав паприки защищают нервную систему. Также в состав паприки входят такие вещества как:


Витамины А, В, С, D, Е, К, РР.
Никотиновая кислота.
Аминокислоты.
Пищевые волокна.
Жирные кислоты.
Цинк, железо, медь, марганец.
Фосфор, кальций, натрий, магний, калий.
Капсаицин.


За счет всех этих веществ паприка:


Предотвращает образование тромбов.
Снижает уровень холестерина в крови.
Снижает уровень стресса.
Укрепляет опорно-двигательную систему.
Вырабатывает иммунитет.
Улучшает зрение.
Оказывает противовоспалительные действия.
Улучшает работу кишечника.
Помогает при простуде.
Симулирует рост ногтей и волос.

Многие часто используют паприку в приготовление блюд, чтобы избежать определенных болезней. Например, паприку рекомендуют людям с сахарным диабетом. Еще паприку добавляют к средствам для волос так как она стимулирует их рост и предотвращает выпадение.

Противопоказания:

В паприке достаточно противопоказаний для человека и перед употреблением необходимо изучить, чтобы не нанести вред своему здоровью. Частое употребление может нанести серьезный вред здоровью. К противопоказаниям относятся:


язва;
панкреатит;
повышенная кислотность;
беременность и кормление грудью;
аритмия;
индивидуальная непереносимость;
аллергия.

Паприка может спровоцировать изжогу пищеварительной системы. При наличии аллергии могут начаться высыпания и зуд. Таки же при сильной аллергии происходит воспалительный процесс дыхательных органов, что может привести к летальному исходу.

В современном мире паприка является изысканным дополнением к различным блюдам. При правильном употребление паприка несет множество полезных веществ, что положительно влияет на наш организм.

# Интересное
По материалам: planktons

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