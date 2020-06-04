«Не все приправы вредны»: Паприка — лечебные и полезные свойства, вред

Влада Некрасова

Паприка — это пряность знакомая многим. Ее добавляют в различные блюда для более изысканного вкуса. Паприку делают из стручкового красного перца, а называли раньше паприку красной солью. Паприка — это полезная пряность, которая содержит в себе полезные вещества.

Для получения приятности, красный стручковый перец измельчают в порошок, а затем высушивают. Главное свойство паприки в том, что при сушке все полезные вещества в ней остаются. Такая пряность отлично дополняет аромат и вкус мясу, птицы, а ещё паприку можно добавлять в суп.

Паприка содержит множество полезных для организма человека веществ, которые положительно влияют на иммунитет. Эфирные масла, которые входят в состав паприки защищают нервную систему. Также в состав паприки входят такие вещества как:

Витамины А, В, С, D, Е, К, РР.Никотиновая кислота.Аминокислоты.Пищевые волокна.Жирные кислоты.Цинк, железо, медь, марганец.Фосфор, кальций, натрий, магний, калий.Капсаицин.





За счет всех этих веществ паприка:

Предотвращает образование тромбов.Снижает уровень холестерина в крови.Снижает уровень стресса.Укрепляет опорно-двигательную систему.Вырабатывает иммунитет.Улучшает зрение.Оказывает противовоспалительные действия.Улучшает работу кишечника.Помогает при простуде.Симулирует рост ногтей и волос.

Многие часто используют паприку в приготовление блюд, чтобы избежать определенных болезней. Например, паприку рекомендуют людям с сахарным диабетом. Еще паприку добавляют к средствам для волос так как она стимулирует их рост и предотвращает выпадение.

Противопоказания:

В паприке достаточно противопоказаний для человека и перед употреблением необходимо изучить, чтобы не нанести вред своему здоровью. Частое употребление может нанести серьезный вред здоровью. К противопоказаниям относятся:

язва;панкреатит;повышенная кислотность;беременность и кормление грудью;аритмия;индивидуальная непереносимость;аллергия.

Паприка может спровоцировать изжогу пищеварительной системы. При наличии аллергии могут начаться высыпания и зуд. Таки же при сильной аллергии происходит воспалительный процесс дыхательных органов, что может привести к летальному исходу.

В современном мире паприка является изысканным дополнением к различным блюдам. При правильном употребление паприка несет множество полезных веществ, что положительно влияет на наш организм.