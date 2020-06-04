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Нефть и рубль на подъеме: что будет после встречи ОПЕК+

Нефть и рубль на подъеме: что будет после встречи ОПЕК+
На нефтяном рынке продолжается ралли, котировки толкает вверх предстоящая встреча ОПЕК+ на фоне ожиданий дальнейшего сокращения добычи. За май нефть Brent прибавила 70% — рекорд за всю историю биржевых торгов. Дальнейшее развитие ситуации напрямую зависит от итогов переговоров. Если цены закрепятся выше 40 долларов за баррель, рубль и российский бюджет получат ощутимую поддержку. Насколько это вероятно, разбиралось РИА Новости.

Сорок долларов за бочку

Фьючерсы Brent, в конце апреля проваливавшиеся до 15 долларов, отыграли в мае почти все потери последних трех месяцев. С начала июня котировки прибавили еще 4,6%, вплотную приблизившись к отметке 40 — критически значимой не только для рынка, но и для российского бюджета. Хотя, по недавним оценкам Минфина, бюджет можно сбалансировать даже при 35-ти за баррель.

# Россия
По материалам: ria.ru

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