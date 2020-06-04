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Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть

Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сетьИзображение: Mash

Студия «Союзмультфильм» создала новый облик Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!» Изображение разослали актерам, участвовавшим в кастинге на озвучку персонажа, после чего его слили в сеть, сообщает Mash во «ВКонтакте».

Отмечается, что авторы облика выбирали из 50 вариаций, включая 18 вариантов причесок и четырех разных хвостов.

После публикации в «Союзмультфильме» заявили, что попавший в сеть образ Волка не окончательный. «Поскольку новый мультсериал будет не прямым продолжением популярной классической версии, созданной режиссером Вячеславом Котеночкиным, а перезапуском (ребутом), то творческая группа проекта находится в поиске современного графического стиля», — заявила пресс-секретарь студии Марина Малыгина Telegram-каналу «Подъем».

В мае ТАСС сообщал, что премьера перезапуска «Ну, погоди!» может состояться в конце лета или в начале осени. Новый сезон будет состоять из 52 эпизодов. Отмечалось, что главных героев «сделают актуальными, понятными современному поколению».

В ноябре 2019-го глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева пообещала, что в перезапуске также появятся новые второстепенные герои.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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