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Объявлены номинанты телевизионной премий BAFTA

Объявлены номинанты телевизионной премий BAFTA
. Члены Британской академии кино и телевизионных искусств объявили номинантов премий BAFTA TV Awards и технической BAFTA TV Craft Awards, сообщает Variety.

В этом году лидирует многосерийная драма HBO о ядерной катастрофе "Чернобыль", которую отметили в 14 категориях, в том числе и как "Лучший мини-сериал". Шоу стало одним из самых номинируемых в истории премии, наряду с "Убивая Еву" (у него в прошлом году было столько же номинаций).

Члены академии отметили игру Джареда Харриса, который претендует на звание "Лучшего актера" и Стеллана Скарсгарда, который будет бороться за "Лучшего актера второго плана".


сайте премий.

Телевизионные награды BAFTA должны были вручить 26 апреля и 17 мая, а претендентов объявить еще в марте. Но из-за пандемии коронавируса даты перенесли. Теперь церемония награждения премией BAFTA TV Craft Awards состоится 17 июля, а BAFTA TV Awards 31 июля.

Съемки обоих событий будут проходить в закрытых студиях с соблюдением социального дистанцирования, а лауреатам предложат принять награды виртуально.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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