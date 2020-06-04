Около 300 граждан Узбекистана скопились у границы Казахстана и России
Возле погранично-пропускного пункта Маштаково собрались около 300 граждан Узбекистана. Они надеются пересечь границу и добраться до родины. Власти Узбекистана ведут переговоры, чтобы решить эту проблему, сообщает МИД республики.
МИД Узбекистана призывает находящихся за рубежом граждан республики оставаться в местах нынешнего проживания и ждать, когда будут организованы новые авиарейсы по их вывозу домой. Дипломаты просят вчерашних трудовых мигрантов не приезжать к границе, так как она пока закрыта.
Дипломаты напоминают, что только с 25 мая из разных городов России было выполнено восемь чартерных рейсов. Сейчас рассматривается вопрос организации новых полетов.
Как сообщало ИА Newstes , в такой ситуации из-за пандемии постоянно оказываются работавшие в России гастарбайтеры. Лишившись работы, крова, возможности легально уехать домой, они приезжают на границу, селятся в палатках и ждут помощи с родины.