Около 300 граждан Узбекистана скопились у границы Казахстана и России

Анастасия Иванова

Возле погранично-пропускного пункта Маштаково собрались около 300 граждан Узбекистана. Они надеются пересечь границу и добраться до родины. Власти Узбекистана ведут переговоры, чтобы решить эту проблему, сообщает МИД республики.

«По информации дипломатических представительств и консульских учреждений Узбекистана в России и Казахстане, возле контрольно-пропускного пункта Маштаково российско-казахстанской границы наблюдается скопление около 300 граждан Узбекистана, — говорится в сообщении. — Данный вопрос находится на контроле посольств нашей страны в г.Москве и г.Нур-Султане, генконсульств в г.Казани и г.Актау, ведутся переговоры с компетентными органами России и Казахстана».

МИД Узбекистана призывает находящихся за рубежом граждан республики оставаться в местах нынешнего проживания и ждать, когда будут организованы новые авиарейсы по их вывозу домой. Дипломаты просят вчерашних трудовых мигрантов не приезжать к границе, так как она пока закрыта.

Дипломаты напоминают, что только с 25 мая из разных городов России было выполнено восемь чартерных рейсов. Сейчас рассматривается вопрос организации новых полетов.

Как сообщало ИА Newstes , в такой ситуации из-за пандемии постоянно оказываются работавшие в России гастарбайтеры. Лишившись работы, крова, возможности легально уехать домой, они приезжают на границу, селятся в палатках и ждут помощи с родины.