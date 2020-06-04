Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ольга Бузова представила в Сети новый трек "Орбит без сахара"

Ольга Бузова представила в Сети новый трек "Орбит без сахара"
. Певица и телеведущая Ольга Бузова представила в Сети новый клубный трек "Орбит без сахара". "Наконец-то этот день настал. Ловите мой новый хит. Танцуйте, зажигайте и снимайте видео под него", – написала Бузова в инстаграме.

Исполнительница уточнила, что послушать или скачать песню можно на всех цифровых платформах.


У слушателей мнения разошлись. Кто-то заявил, что эта композиция Ольги Бузовой "ерунда" и сильно напоминает ее предыдущие работы, другие – положительно оценили трек. "Мне очень понравилось", – заявила @Лера Зеленина. "Класс. Лето, танцы, любовь", – считает @Ольга Кожина. "Я влюбилась в песню", – прокомментировала @Валерия Гусева.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

"Это затронуло мой мозг": победитель "Евровидения" Александр Рыбак признался в многолетней зависимости
"Это затронуло мой мозг": победитель "Евровидения" Александр Рыбак
Белорусам напомнили о радикальном способе подавления беспорядков
Белорусам напомнили о радикальном способе подавления беспорядков
Ольга Бузова представила в Сети новый трек "Орбит без сахара"
Ольга Бузова представила в Сети новый трек "Орбит без сахара"
На столичном портале «Школа большого города» появился раздел для помощи в подготовке к сдаче ЕГЭ
На столичном портале «Школа большого города» появился раздел для
Маршрут «Школы краеведения и экскурсоведения» ОмГПУ размещен на международной платформе аудиогидов
Маршрут «Школы краеведения и экскурсоведения» ОмГПУ размещен на
Музей Победы на Поклонной горе подготовил новые познавательные видеоролики ко Дню России
Музей Победы на Поклонной горе подготовил новые познавательные
Верить ли в реинкарнацию: реальные истории и мнение церкви, ученых и экстрасенсов
Верить ли в реинкарнацию: реальные истории и мнение церкви, ученых
Пляски вокруг потока: почему на словах Европа борется против, а на деле за русский газ
Пляски вокруг потока: почему на словах Европа борется против, а на
Около 300 граждан Узбекистана скопились у границы Казахстана и России
Около 300 граждан Узбекистана скопились у границы Казахстана и России
Медведев поблагодарил экс-премьера Белоруссии за продуктивную работу
Медведев поблагодарил экс-премьера Белоруссии за продуктивную работу
Хорошая новость от главного врага США: китайский эксперт восхитился Су-57
Хорошая новость от главного врага США: китайский эксперт восхитился
Байдена предупредили о потере доверия полиции
Байдена предупредили о потере доверия полиции

Топ на сегодня

Ситуацию с коронавирусом в ряде российских регионов посчитали напряженной
Ситуацию с коронавирусом в ряде российских регионов посчитали
В Норильске разлив топлива, власти ввели режим ЧС. Что происходит?
В Норильске разлив топлива, власти ввели режим ЧС. Что происходит?
В ВОЗ прокомментировали данные о лечении COVID-19 витаминами
В ВОЗ прокомментировали данные о лечении COVID-19 витаминами
Расширен список товаров для борьбы с Covid-19, ввозимых в ЕАЭС беспошлинно
Расширен список товаров для борьбы с Covid-19, ввозимых в ЕАЭС
Путин принял приглашение главы ХМАО Комаровой приехать в регион
Путин принял приглашение главы ХМАО Комаровой приехать в регион

Еще по теме

"Хит этой весны": Ольга Бузова представила в Сети трек Swipe
Ольга Бузова спела новую песню «Под звуки поцелуев»
Ольга Бузова продемонстрировала работу, для которой ей пришлось выкрасить волосы в розовый цвет
Бузова взбудоражила интернет, продемонстрировав внезапно выросшую пышную грудь