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Падение акций "Норникеля" – спекуляция, считают аналитики

Падение акций "Норникеля" – спекуляция, считают аналитики
Биржевой рынок, возможно, слишком негативно оценил значение последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске для акций ГМК "Норильский никель", что характерно для бумаг компаний при экологических авариях. Спекулянты начнут скупать акции "Норникеля", как только почувствуют нормализацию обстановки, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

К 18.07 мск акции "Норникеля" падают на 7,98% - до 20 082 рубля и уже опускались на 9,6% - до 19 738 рубля.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи тонн топлива. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. Президент РФ Владимир Путин поручил силовикам проверить работу местных чиновников, так как в МЧС сообщили о запоздавшем поступлении информации о ЧП в ведомство. Как поясняли в "Норникеле", основная причина аварии – потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.


Карское море через озеро Пясино.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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