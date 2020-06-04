Пакистан рекордно заражается Covid-19, спасая экономику от разрушения

Алексей Вольцев

Два парламентария в Пакистане скончались накануне, 3 июня, в результате заболевания коронавирусом Covid-19. Это произошло на фоне поступающих из Исламабада сообщений о том, что в стране с пятым по численности населением в мире (212 млн. человек) за последние 24 часа установлен новый антирекорд суточного прироста числа случаев заражения вирусом — 4 801. Об этом со ссылкой на пакистанскую газету Dawn передаёт 4 июня Би-би-си.

65-летний Миан Джамшед Дин Какахель, депутат Национальной ассамблеи (парламента) Пакистана от провинции Хайбер-Пахтунхва, скончался с диагнозом Covid-19. Тесты ещё двух законодателей из этой провинции также дали положительный результат на коронавирус.

В минувшую среду скончалась и пакистанский депутат от провинции Пенджаб Шаукат Мансур Чима.

Ранее на этой неделе премьер-министр Пакистана Имран Хан вновь выступил в защиту послабления карантинного режима, заявив, что жёсткая общенациональная блокировка чревата разрушением экономики и гражданам страны придётся ещё долго «жить с вирусом».

По состоянию на утро 4 июня, в Пакистане подтверждено более 85 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1770 пациентов с диагнозом Covid-19 скончались.