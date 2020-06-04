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Пенсионный фонд перечислил выплаты по десять тысяч рублей на 16,2 миллиона детей

Пенсионный фонд перечислил выплаты по десять тысяч рублей на 16,2 миллиона детей

Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей поступили более чем на 16,2 миллиона детей за первые три дня. Об этом сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты России.

Подать заявку на оформление единовременной выплаты можно на портале госуслуг или в отделениях Пенсионного фонда до 1 октября текущего года, напомнили в Минтруде. Заявления рассматриваются в течение пяти рабочих дней. В течение трёх рабочих дней перечислят деньги.

«В период с 1 по 3 июня Пенсионный фонд России перечислил единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей 11,3 млн семей более чем на 16,2 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет», — заявил глава министерства Антон Котяков. По его словам, общая сумма перечисленных денег превышает 162 миллиарда рублей.

Выплата назначается на каждого ребёнка указанного возраста, не зависит от материального положения семьи, не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.

Как сообщала ранее «Парламентская газета», Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми. Документ, в частности, предусматривает единовременную выплату с 1 июня в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство страны.

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По материалам: pnp.ru

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