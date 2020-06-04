Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента
Авторы обращения (копия имеется в распоряжении РИА Новости) считают, что вступление в силу техрегламента в действующей редакции "приведет к резкому снижению качества и безопасности производимого в странах-участницах ЕАЭС пива, не отвечает экономическим интересам Российской Федерации и будет иметь негативное воздействие на развитие российских пивоваренной, солодовенной и сельскохозяйственной отраслей".
Коллективное письмо подписали, в частности, председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман, председатель правления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова, президент Союза участников пивной торговли Николай Желагин и ряд других представителей объединений и бизнеса.