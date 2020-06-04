Пляски вокруг потока: почему на словах Европа борется против, а на деле за русский газ

Вадим Карасев

Польша собралась штрафовать "Газпром" на 50 миллионов евро за отказ сотрудничать по "Северному потоку-2". Регулятор UOKiK попросил российскую компанию предоставить контракты, заключенные с партнерами по строительству СП-2, но "Газпром" отказался. Польский антимонопольный орган завел дело и предупредил, что вне зависимости от последствий разбирательства штраф будет составлять до 50 млн евро. Дмитрий Лекух разбирается в том, почему Польша взяла на себя роль энергетического координатора и что из этого выйдет.

[b][/b]На нынешней неделе т.н. старая Европа еще раз с изумлением поняла, что она в Европе больше не главная. На роль энергетического координатора континента активно претендует часть польских политических элит, оговорюсь сразу, строго ориентированная на Соединенные Штаты Америки.

Польский антимонопольный регулятор UOKiK возбудил — необходимо отметить настойчивость ведомства — очередное дело в отношении "Газпромa". Российской компании грозит штраф от поляков в размере до €50 млн, если она не пойдет на сотрудничество в ходе проводимого антимонопольного расследования против самого "Газпрома". Точнее, против его на сегодняшний день стопроцентной "дочки" — оператора строящегося газопровода "Северный поток-2" компании Nord Stream 2 AG.

Собственно говоря, происходящее совсем не новость. Напомню, еще в мае прошлого года антимонопольное ведомство Польши предъявило обвинения в нарушении антимонопольного законодательства страны из-за финансирования строительства проекта Nord Stream 2 не только "Газпрому", но и пяти его партнерам по данному проекту: OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie. В итоге переговоров между бенефициарами проекта газопровода было принято решение не связываться с этими светлыми людьми. Дело было оформлено так, что газопровод строит как бы исключительно дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские участники просто финансируют проект как кредиторы. Под свои собственные прежние доли в проекте, естественно. От которых на определенный момент времени просто отказались.

Разумеется, UOKiK на этом не успокоился, да никто, в принципе, подобного от целеустремленных польских "атлантистов" и не ждал. В результате польское ведомство сообщило, что в начале 2020-го его глава обратился в "Газпром" с требованием предоставить контракты, заключенные "дочкой" российского газового гиганта с остальными компаниями, участвующими в разбирательстве, — как раз чтобы доказать "ложность сделки". И, соответственно, все это безобразие типа строительства "Северного потока-2" немедленно прекратить: раз уж пока даже у американцев не получается, то поляки должны все всему миру доказать и поставить русских с немцами "на колени".

Поляки сильно удивились, что отчего-то помощи от русских в данном богоугодном деле не получили. Причем, удивился регулятор, судя по всему, не впервые: в прошлом году UOKiK уже обязал выплатить штраф в 172 миллиона злотых (примерно €40,3 млн) французов из Engie Energy, которые точно так же возмутительно не предоставили точно такую же информацию. О реакции Engie на штраф от гордых поляков, оговоримся, не сильно известно: и сумма не столько значительная, да и вообще зачем широкой публике это, простите, знать. Что бы там ни было, всерьез это ни на что не повлияет. Пусть себе ворожат…

Впрочем, с Польшей и без того все достаточно весело. 17 мая прекратил свое действие многострадальный договор о транзите русского газа через территорию Польши по газопроводу "Ямал-Европа", окончанием которого те же самые польские политические силы пытались чуть ли не шантажировать Россию. И даже ненадолго включали "реверс".

Увы. Уже с первого июня польский участок газопровода "Ямал-Европа" снова стоит заполненным, на секундочку, на 93%, причем безо всякого "реверса", привычно качая русский газ европейским потребителям: в "Газпроме" просто пожали плечами и, судя по всему, не без дружеского участия польских энергетиков (которые так-то по определению разумней "политиков") купили мощности под транзит на европейских аукционах. Причем, есть такие подозрения, на весьма выгодных условиях, предпочтя польскую мазурку боевому украинскому гопаку. Стоит ли говорить, что на таких приятных для "Газпрома" условиях российский газовый монополист с огромным удовольствием забронировал 80% искомого польского участка газопровода и на следующий, третий квартал.

Украине, безусловно, стоило бы на это обратить внимание. Вопрос цены. За право поставлять через свою территорию русский газ в Европу теперь придется еще и с этими побороться: что уж там говорить про куда более выгодные для европейских партнеров "Газпрома" балтийский и турецкий газотранспортный коридор.

Кстати, было при этом очень забавно следить за реакцией пресс-секретаря польской компании-оператора Gaz-System Ивоны Доминяк, когда она отвечала на вопросы по поводу загрузки подотчетного Gaz-System участка газопровода. Про те самые зашкаливающие и иной раз превышающие допустимые по "третьему энергопакету" значения проценты. Когда она, ссылаясь на коммерческую тайну, отказывалась назвать покупателей польских транзитных мощностей на аукционе, было даже немного неловко: извините, пожалуйста, а кто еще может купить транзитные мощности на газовой трубе, ведущей из России в Европу? Ну, не инопланетяне же, право слово.

У этого мага и волшебника, возможно, много имен, но все они, бесспорно, "достояние России". И у всех их начальников есть нечто объединяющее: слегка печальный и все понимающий взгляд Алексея Миллера. А другого газа, как и другого Миллера, ни у Российской Федерации вообще, ни у "Газпрома" в частности, для Польши, к сожалению, нет. Придется самую капельку потерпеть.

Но даже и это в происходящем далеко не самое смешное. Самое смешное в происходящем — это про "итоги военной кампании". Это про призванный заменить тоталитарное русское топливо с "недемократическими молекулами" американский сжиженный газ. С которым сейчас все так весело, что просто обхохочешься, извините. Попросту говоря, его просто нет.

Я имею в виду чисто физически нет, и неизвестно, когда он вообще предвидится, если вообще предвидится. По крайней мере, анонсированное титаническое строительство заводов по сжижению на Восточном побережье, мягко говоря, приостановлено: все знают, что в мире происходит с нефтью, в том числе со "сланцевой". Просто напомню, что американская "сланцевая" нефтяная отрасль сейчас тупо лежит. И, как пошутил один неглупый человек, продолжает при этом падать, даже несмотря на то, что это тупо противоречит законам физики. И подниматься пока даже не собирается: и дел тут — это теперь уже очевидно — не на один год.

Поэтому, кстати, российская сторона во всех этих процессах так показательно спокойна. Что там будет с европейской энергетикой в ближайшем тактическом будущем, конечно, не очень понятно. Но время, очевидно, играет на нашей стороне.

Хотя нет, конечно, кое-какие шаги исключительно стратегического характера российской газовой отраслью все-таки предпринимаются: без этого нельзя, мы уже многое повидали и знаем, что внезапно обезуметь в этом безумном мире может любой, даже самый надежный партнер. Поэтому, к примеру, ресурсной базой российско-китайской "Силы Сибири-2" становится регион Ямала, традиционная ресурсная база для экспорта российского топлива именно в Европу. А это как раз не для Польши, с ней в настоящий момент времени особенно не о чем разговаривать, кроме вещей сугубо технических типа "аукционов", — а как раз для всей "старой Европы" должен быть довольно тревожный сигнал.