Почему вишня сбрасывает завязи?

Анастасия Иванова

Весна прошла, вишни отцвели, остается ждать урожая и охранять ягоды от нападения пташек. Так мы думаем, мечтаем. Но вдруг понимаем, что наша вишня просто сбрасывает завязавшиеся ягодки. И урожая ждать уже не нужно. Что послужило причиной такого поведения вишни и как это предупредить?

Если никаких явных болезней или причин вам не видно, то стоит проверить кислотность почвы. Вишня не любит кислую почву, сброшенные завязи — это сигнал о том, что почву нужно срочно раскислить. Достаточно добавить на каждый квадратный метр по 400 гр извести или доломитовой муки.А чаще всего, вишня сбрасывает завязи, если ей банально не хватает питания. Если вы хотите собирать урожай вишни, то обязательно подкармливайте ее не только в момент созревания ягод, а и осенью. В момент посадки не пользуйтесь азотными удобрениями, а навоз и известь никогда не кладите вместе.





Если вы не делаете обрезку кроны, а вернее не прореживаете ее, то тогда готовьтесь остаться без ягод. Солнца должно хватать всем без исключения веткам. Недостаток солнечного света приведет к сбрасыванию завязей именно там, где его дефицит.Есть такое понятие — самобесплодность. Некоторым сортам вишни нужен сосед другого сорта. Иначе ягод просто не будет. При покупке саженца, обязательно, изучайте информацию о нем.Если в прошлом году у вас был огромный урожай вишни, то постарайтесь максимально подкормить ее. После такой траты сил, у дерева просто не получится заложить почки на следующий год. Только от вас зависит урожайность. Если вишня осталась без усиленного питания, то в этом году она будет отдыхать и набираться сил.Если время образования завязей и созревания плодов пришлось на горячее, сухое время, то вишне просто не хватит влаги, чтобы вырастить все ягоды. Дерево просто сбросит завязи, чтобы не тратить на них свои силы. Очень важен осенний и весенний влагозарядный полив. Ну а если вишня посажена в сухом месте, то и во время созревания ягод, не будет лишним добавить ей влаги.