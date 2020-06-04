Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Подсчитана площадь загрязнения после разлива топлива в Норильске

Подсчитана площадь загрязнения после разлива топлива в Норильске

Подсчитана площадь загрязнения после разлива топлива в НорильскеФото: Пресс-служба «Норникеля» / РИА Новости

Площадь загрязнения в Норильске после разлива топлива из хранилища ТЭЦ-3 составила 180 тысяч квадратных метров. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Красноярского края.

Уточняется, что сдержать дальнейшее распространение топлива удалось с помощью заградительных бонов, установленных на реках.

Ранее первый вице-президент «Норникеля» Сергей Дяченко рассказал, что на устранение последствий ЧП потребуется две недели. По его словам, сейчас эксперты решают, как поступить с собранным топливом.

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу к ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой. Нефтепродукты проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. 3 июня в Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Нефть и рубль на подъеме: что будет после встречи ОПЕК+
Нефть и рубль на подъеме: что будет после встречи ОПЕК+
Куба назвала преступными санкции США во время пандемии коронавируса
Куба назвала преступными санкции США во время пандемии коронавируса
"Горбатый" "Запорожец" выставили на продажу по цене новой Toyota
"Горбатый" "Запорожец" выставили на продажу по цене новой Toyota
Подсчитана площадь загрязнения после разлива топлива в Норильске
Подсчитана площадь загрязнения после разлива топлива в Норильске
Малышеву уличили в нарушении масочного режима
Малышеву уличили в нарушении масочного режима
«Северный поток-2» в ожидании новых санкций: события ночи 4 июня — EADaily
«Северный поток-2» в ожидании новых санкций: события ночи 4 июня —
В Швеции предложили вакансию выключателя за две тысячи долларов
В Швеции предложили вакансию выключателя за две тысячи долларов
Активисты Навального собирают деньги для обвиняемой в призывах к терроризму
Активисты Навального собирают деньги для обвиняемой в призывах к
В организме задушенного полицейскими Флойда обнаружили коронавирус и наркотики
В организме задушенного полицейскими Флойда обнаружили коронавирус и
Мишустин и премьер Южной Кореи обсудили экономические проекты
Мишустин и премьер Южной Кореи обсудили экономические проекты
Эксперты рассказали, когда компании в России восстановятся после COVID-19
Эксперты рассказали, когда компании в России восстановятся после
Канада рассмотрит возможность предоставления безвиза Украине
Канада рассмотрит возможность предоставления безвиза Украине

Топ на сегодня

Мишустин распорядился проанализировать применение указов мэра Москвы
Мишустин распорядился проанализировать применение указов мэра Москвы
В Минздраве рассказали о симптомах COVID-19 у пожилых людей
В Минздраве рассказали о симптомах COVID-19 у пожилых людей
«Пузыри» НАТО в Черноморском регионе: американо-польский подрывной доклад
«Пузыри» НАТО в Черноморском регионе: американо-польский подрывной
Известно, почему люди со II группой крови чаще заражаются COVID
Известно, почему люди со II группой крови чаще заражаются COVID
Трамп призвал ввести войска в Нью-Йорк
Трамп призвал ввести войска в Нью-Йорк

Еще по теме

Режим ЧС федерального уровня введен из-за разлива топлива в Норильске
Президент согласился ввести в Норильске режим ЧС федерального уровня
В Норильске разлив топлива, власти ввели режим ЧС. Что происходит?
В Подмосковье произошел разлив нефтепродуктов