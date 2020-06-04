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Политик забыла выключить камеру и показала голую грудь

Политик забыла выключить камеру и показала голую грудьМарта Люсия Мичер КамаренаКадр: видео @MaluMicher

Политик из Мексики, 66-летняя сенатор Марта Люсия Мичер Камарена (Martha Lucía Mícher Camarena) случайно показала голую грудь во время государственной онлайн-встречи. Как сообщает New York Post, она забыла выключить камеру в сервисе групповых видеозвонков Zoom.

По словам Мичер, она осознала, что разделась на камеру, только после того, как коллеги написали ей личные сообщения. На встрече присутствовали в том числе и сотрудники СМИ.

Позже сенатор принесла извинения всем участникам мероприятия, увидевшим ее. Она согласилась, что, пусть и случайно, нарушила правила поведения. При этом Мичер призвала не стыдить женщин за обнажение перед людьми онлайн.

«Я не стыжусь, что случайно показала часть своей интимной составляющей. Я 66-летняя женщина, вскормившая грудью четырех детей», — подчеркнула она. По словам сенатора, она гордится своим телом, любит его и заботится о нем. Многие коллеги политика выступили в ее поддержку и раскритиковали тех, кто распространял скриншоты момента обнажения на встрече.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару увидел принимающего душ голого мужчину во время онлайн-встречи с представителями бизнеса через Zoom. Как сообщает The Daily Mail, обнаженным на видео предстал представитель предпринимательской организации. Глава государства рассмеялся, увидев это.

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По материалам: lenta.ru

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