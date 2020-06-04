Полнолуние 5 июня 2020 года: что можно делать и что нельзя

Вадим Карасев

Полнолуние априори считается опасным днем, но не всегда всё так однозначно. Астрологи расскажут вам о том, чего можно ожидать от «ночного солнца» 5 числа в день максимальной активности.

5 июня Луна будет находится в Знаке Стрельца. Это первое Полнолуние лета 2020 года, а также первое из двух затмений июня. В целом день будет крайне непредсказуемым и опасным.

Что нельзя делать в это Полнолуние

Для начала необходимо разобраться с запретами, потому что их больше. Во-первых, опасное положение Луны в Стрельце намекает на то, что лучше отложить длительные поездки. Это самое важное предостережение, так как полная Луна может нарушить ваши планы. Она может сделать так, что вы забудете что-то важное дома, опоздаете, либо машина сломается.

При совершении каких-либо передвижений даже в черте города стоит быть осторожнее. Нельзя превышать скорость, грубо водить машину и нарушать правила дорожного движения. Также в это Полнолуние нельзя слишком долго быть на ногах. Необходимо отдыхать и релаксировать в течение дня, особенно если эта пятница выдастся сложной и динамичной на работе и в делах.

Исключительная опасность, исходящая от Луны, ставит табу на новые начинания. Не стоит также начинать ничего нового, если нет полной уверенности в том, что это необходимо. Нельзя совершать необдуманные поступки, так как это повлечет за собой большие проблемы.

В этот день нельзя совершать незапланированных дорогостоящих приобретений. Бывает так, что покупки были спланированы заранее. В таком случае их можно совершать без опасений. Если же вы увидите где-то скидки, или вам поступит весьма выгодное на первый взгляд предложение, его стоит отклонить.

Также астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют как можно меньше делиться планами с окружающими. Лучше держать их в секрете, чтобы вас не сглазили и не лишили удачи.

Что можно делать 5 июня

Смело можно проводить день или какую-то его часть в уединении. Это будет очень полезно для поиска ответа на важные вопросы о самих себе и о своей жизни в целом. В этот день полезно также заниматься духовными практиками, поэтому уединение будет полезным для тех, кто хочет проанализировать свои прошлые поступки и сделать из них полезные выводы.

Заниматься выполнением обязанностей. В такой день люди становятся более безответственными, чаще бросают дела на полпути к успеху, но если кто-то из нас позволит себе не действовать в этом потоке, это отлично скажется на его авторитете среди окружающих. Нужно идти сквозь тернии к звездам, показывая всем вокруг свое желание остаться на плаву.

Также в этот день можно проявлять активность в социальных сетях. Тем, чья работа связана с интернетом, может повезти в привлечении новых клиентов. Это будет очень удачное время для знакомств в интернете или сбора информации о понравившемся вам человеке, регистрации на сайтах знакомств. Дополнительно астрологи отмечают высокую вероятность случайно встретить интересного человека на работе, на улице.