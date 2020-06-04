Порядок взыскания долгов с россиян могут изменить

Алексей Вольцев

В России может измениться порядок взыскания средств с должников, чьи доходы не превышают прожиточного минимума. Два законопроекта об этом Государственная Дума планирует рассмотреть в первом чтении до конца весенней сессии.

Первым законопроектом предлагается внести изменения в закон «Об исполнительном производстве», Трудовой кодекс, закон «О страховых пенсиях», а вторым — в Гражданский процессуальный кодекс.

С законодательными инициативами выступили депутаты от «Единой России» во главе с руководителем фракции Сергеем Неверовым. По их мнению, чрезмерно жёсткий подход к взысканию долгов может приводить к развитию теневого сектора рынка, что имеет существенно более пагубное влияние на экономику, чем потери отдельных кредиторов.

В связи с этим они предлагают установить порядок взыскания средств с должника, чьи доходы не превышают прожиточного минимума.

«Люди, оказавшиеся в долговой яме, не должны лишаться средств к существованию, поэтому мы с коллегами предлагаем установить ограничение, согласно которому при взыскании кредиторами долгов прожиточный минимум остаётся неприкосновенным», — заявлял ранее Неверов.

Кроме того, предполагается межведомственное взаимодействие приставов с банками, Госавтоинспекцией, налоговыми органами с периодическим обновлением информации о том, появилось ли у должника имущество или доход, которые подлежат взысканию.

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