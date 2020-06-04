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Порноактер отравил знакомого ядом жабы и был задержан

Порноактер отравил знакомого ядом жабы и был задержанНачо ВидальФото: @nachovidalxxx

46-летнего порноактера и режиссера фильмов для взрослых Начо Видаля (Nacho Vidal) задержала полиция. Как сообщает El Español , он обвиняется в непредумышленном убийстве фотографа Хосе Луиса Абада.

По данным следствия, летом прошлого года Видаль во время проведения «шаманского ритуала» предложил Абаду употребить наркотическое вещество, содержавшее яд с кожи жабы, и случайно отравил его. Фотограф скончался через несколько секунд после приема вещества.

Полиция также задержала знакомого и домработницу порноактера, которые вместе с ним участвовали в «ритуале». Все трое обвиняемых в убийстве по неосторожности освобождены под судебный надзор, их паспорта изъяла полиция. Видаль отметил, что ранее проводил подобные практики.

Сперва смерть Абада классифицировали как несчастный случай, однако семья погибшего настояла на проведении расследования.

Начо Видаль снялся в 525 фильмах для взрослых и срежиссировал 159 порнороликов. В 2012 году он был задержан в пригороде Мадрида во время общенациональной спецоперации против китайской мафии. Видаля подозревали в отмывании денег и других преступлениях. Всего было задержано более 100 человек.

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По материалам: lenta.ru

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