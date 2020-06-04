Повторявший «Аллаху акбар» мужчина напал на журналистку в прямом эфире

Вадим Карасев

Софи Уолш Кадр: видео @TheTodayShow

Журналистка австралийского телеканала Channel 9 Софи Уолш (Sophie Walsh) рассказала, что в Лондоне на нее в прямом эфире напал мужчина. На видео, опубликованном в Twitter, она сообщила коллегам, что он схватил ее сзади и при этом повторял «Аллаху акбар».

В программе показали фрагмент, в котором журналистка рассказывает об акциях протеста из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда в США из-за грубого ареста. На экране показали кадры с митингов, а Уолш рассказывала о происходящем за кадром. Через несколько секунд она начала кричать. Уолш сообщила, что «мужчина схватил ее».

Позже она рассказала, что чувствовала, «будто находится в ситуации между жизнью и смертью». «Мужчина подошел сзади и схватил меня. Он начал бить меня так, будто в руках у него было что-то колющее», — пояснила Уолш. Журналистка смогла отбиться от него, но видела, как неизвестный держал руку в кармане. Корреспондент боялась, что у него мог быть нож.

«Он постоянно говорил "Аллаху акбар", не кричал, был спокоен. И это спокойствие даже больше смущало», — объяснила она. Оператор Джейсон Кондуит (Jason Conduit) догнал нападавшего и вызвал полицию. По его словам, полицейские достаточно быстро прибыли на место и задержали напавшего.

В апреле журналистка Лара Логан рассказала, как пережила групповое изнасилование на переполненной людьми площади Тахрир в Каире. Это произошло в 2011 году, во время репортажа об отставке ныне покойного бывшего президента Египта Хосни Мубарака.