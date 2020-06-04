Приметы на Троицу 7 июня 2020 года
Праздник Святой Троицы почитается в православной религии, и в этот день соблюдают не только церковные предписания, но и народные приметы. Мудрость наших предков и в современном мире помогает привлечь удачу и прогнать невзгоды.
Троица не привязана к определенной дате, и ее отмечают на пятидесятый день после Пасхи. В 2020 году празднование состоится 7 числа, в воскресенье. Эксперты сайта
dailyhoro.ru предлагают познакомиться с народными приметами, чтобы день прошел удачно, а также была возможность привлечь в жизни удачу и процветание. Соблюдая заветы предков, каждый сможет справиться с трудностями и ненароком не навлечь на себя и своих близких бед.
В день праздника обязательно украшают дома свежими ветками березы, чтобы привлечь в дом удачу и защититься от неприятностей.
Считается, что в день Троицы нельзя играть свадьбы, иначе молодые не будут счастливы. В праздничный день лишь договаривались о будущем торжестве.
Примета гласит, что обязательно нужно зажечь свечи в память о близких, ушедших в иной мир. Так усиливается родовая защита и в семьях царит лад.
Гадания на Троицу считаются самыми правдивыми, и в этот день можно узнать о том, что будет в будущем.
На Троицу не принято работать с землей. Примета гласит, что земля может обидеться, и урожай пропадет у тех, кто нарушает запреты.
Не обходят стороной в день праздника заготовку березовых веников. Собранные в этот день, они обладают исключительной силой и дарят здоровье каждому, кто ими пользуется.
В день праздника нельзя купаться, чтобы избежать беды и в скором времени не горевать по человеку, случайно утонувшему в водоеме. Народная молва гласит, что в этот день русалки могут утащить любого, кто слишком близко подойдет к водоему.
Дождь на Троицу — счастливая примета. Считается, что тем, кто под него попадет и промокнет, удача будет улыбаться целый год. В целом дождь на праздник сулит богатый урожай как в садах, так и в лесах и на полях.
Плохой приметой считается грязная работа. Повседневные дела не запрещены, если в них есть нужда, но каждое дело начинается с молитвы. Отказаться стоит от работ в огороде и дел не первостепенной значимости.
В день праздника старались принести в дом любисток. Считается, что эта трава защищает дома от нечисти и бед.
Праздничный день не обходится без плетения венков. Их пускают на воду в надежде привлечь удачу, достаток и благополучие в дом. Если венок плывет по течению, то год будет успешным для любых начинаний.
На Троицу собирают лекарственные травы, которые наполняются силой. Их собирают бережно, стараясь не потревожить землю.
По примете в день Троицы нельзя предаваться грусти, а также быть невежливыми. В лесу или в поле с незнакомцами нужно быть учтивыми, чтобы не накликать беды.
Согласно народной мудрости в этот день нужно подружиться с нечистью и задобрить ее, чтобы та не пакостила. Для этого на полянках перед лесом оставляют лакомства, которые служат своего рода перемирием.
В прежние времена праздничный день не обходился без защитных оберегов от разного рода неприятностей. Чаще всего на шеи вешали пучки трав, а также защищали скотину, украшая сараи ветками полыни.
Увидеть радугу в день великого праздника — к удаче. Можно смело загадывать желание, и если в нем нет корысти и злого умысла, то оно обязательно сбудется в ближайшее время, а год будет счастливым.