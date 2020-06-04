Приметы на Троицу 7 июня 2020 года

Вадим Карасев

Праздник Святой Троицы почитается в православной религии, и в этот день соблюдают не только церковные предписания, но и народные приметы. Мудрость наших предков и в современном мире помогает привлечь удачу и прогнать невзгоды.

Троица не привязана к определенной дате, и ее отмечают на пятидесятый день после Пасхи. В 2020 году празднование состоится 7 числа, в воскресенье. Эксперты сайта

dailyhoro.ru предлагают познакомиться с народными приметами, чтобы день прошел удачно, а также была возможность привлечь в жизни удачу и процветание. Соблюдая заветы предков, каждый сможет справиться с трудностями и ненароком не навлечь на себя и своих близких бед.

В день праздника обязательно украшают дома свежими ветками березы, чтобы привлечь в дом удачу и защититься от неприятностей.Считается, что в день Троицы нельзя играть свадьбы, иначе молодые не будут счастливы. В праздничный день лишь договаривались о будущем торжестве.Примета гласит, что обязательно нужно зажечь свечи в память о близких, ушедших в иной мир. Так усиливается родовая защита и в семьях царит лад.Гадания на Троицу считаются самыми правдивыми, и в этот день можно узнать о том, что будет в будущем.На Троицу не принято работать с землей. Примета гласит, что земля может обидеться, и урожай пропадет у тех, кто нарушает запреты.Не обходят стороной в день праздника заготовку березовых веников. Собранные в этот день, они обладают исключительной силой и дарят здоровье каждому, кто ими пользуется.В день праздника нельзя купаться, чтобы избежать беды и в скором времени не горевать по человеку, случайно утонувшему в водоеме. Народная молва гласит, что в этот день русалки могут утащить любого, кто слишком близко подойдет к водоему.Дождь на Троицу — счастливая примета. Считается, что тем, кто под него попадет и промокнет, удача будет улыбаться целый год. В целом дождь на праздник сулит богатый урожай как в садах, так и в лесах и на полях.Плохой приметой считается грязная работа. Повседневные дела не запрещены, если в них есть нужда, но каждое дело начинается с молитвы. Отказаться стоит от работ в огороде и дел не первостепенной значимости.В день праздника старались принести в дом любисток. Считается, что эта трава защищает дома от нечисти и бед.Праздничный день не обходится без плетения венков. Их пускают на воду в надежде привлечь удачу, достаток и благополучие в дом. Если венок плывет по течению, то год будет успешным для любых начинаний.На Троицу собирают лекарственные травы, которые наполняются силой. Их собирают бережно, стараясь не потревожить землю.По примете в день Троицы нельзя предаваться грусти, а также быть невежливыми. В лесу или в поле с незнакомцами нужно быть учтивыми, чтобы не накликать беды.Согласно народной мудрости в этот день нужно подружиться с нечистью и задобрить ее, чтобы та не пакостила. Для этого на полянках перед лесом оставляют лакомства, которые служат своего рода перемирием.В прежние времена праздничный день не обходился без защитных оберегов от разного рода неприятностей. Чаще всего на шеи вешали пучки трав, а также защищали скотину, украшая сараи ветками полыни.Увидеть радугу в день великого праздника — к удаче. Можно смело загадывать желание, и если в нем нет корысти и злого умысла, то оно обязательно сбудется в ближайшее время, а год будет счастливым.