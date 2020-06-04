Путин обратится к нации после голосования к поправкам в Конституцию - РБК

Вадим Карасев

Владимир Путин может выступить с новым посланием к нации после плебисцита по поправкам в Конституцию РФ, узнало издание РБК. Информагентство ссылается на два источника, близких к президентской администрации.

Есть основания считать, что обратится президент к нации после подведения итогов голосования. Скорей всего формат обращения будет телевизионный. Инсайдеры допустили в СМИ «утечку», что Путин поблагодарит народ России за активное участие в редакции главного закона страны, а также за одобрение поправок, если большинство россиян за них проголосуют.

Кроме того, ожидается, что президент даст поручения федеральным органам власти, но суть их источниками не раскрывается. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что обращение к нации зависит только от решения главы государства.

Последним днем голосования к поправкам в Конституцию станет 1 июля.