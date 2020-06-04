Путин пообещал поддержать главу ХМАО Комарову на выборах

Анастасия Иванова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержит кандидатуру губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, если она будет в списке претендентов на пост главы региона.

Путин в среду провел с Комаровой рабочую встречу по видеосвязи. Комарова отметила, что срок ее полномочий на посту главы ХМАО заканчивается в сентябре 2020 года, заявила, что готова работать и в будущем, и спросила, поддержит ли ее президент.