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Рекламу «Тануки» с намеком на протесты в США назвали «дичью»

Рекламу «Тануки» с намеком на протесты в США назвали «дичью»Фото: @tanuki.official

Российский ресторан японской кухни «Тануки» сделал рекламные посты в аккаунтах в соцсетях с пометками #всероллыважны и #allmakirollsmatter. Пользователи раскритиковали заведение за публикации, так как нашли в них намек на протесты в США, проходящие из-за смерти Джорджа Флойда, грубо арестованного полицейскими.

3 июня в аккаунтах бренда во «ВКонтакте», Instagram и Facebook появились одинаковые посты с фотографиями и названиями четырех видов роллов: Премиум блэк, Сицилийский, Скин и Мексиканский. Под общим снимком блюд был указан лозунг про то, что «все роллы важны».

Юзеры в комментариях отметили, что это выражение повторяет лозунг группы Black Lives Matter («Жизни черных важны»), поддерживающей и участвующей в протестах в США против полицейского насилия в отношении чернокожих. «Ваш маркетолог просто "гений", хоть бы почитали об этом выражении, прежде чем придумывать подобную дичь», — написал artembond199.

Многие пользователи также посчитали неуместным подобное заимствование в рекламных целях. Elliot Alderson заметил, что «Тануки» нужно «уволить своих маркетологов». Bariesu Terram назвал публикацию ресторана «отвратительным поступком». Евгений Нургалеев написал, что подобная запись неуместна. Лишь некоторые пользователи призвали не быть такими категоричными по отношению к ресторану.

Ранее пользователи сети сочли расистской рекламу от автоконцерна Volkswagen в сторис Instagram. Компания была вынуждена приостановить показ ролика, на котором гигантская рука белого цвета бьет темнокожего мужчину.

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По материалам: lenta.ru

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