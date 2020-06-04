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Решение судьбы нефти отложили

Решение судьбы нефти отложилиФото: Leonhard Foeger / Reuters

Страны ОПЕК+ приняли решение перенести дату заседания технического комитета: судьба нефти, как предполагается, будет решаться 17 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на два информированных источника.

В то же время нет ясности по общей министерской встрече. Планировалось, что она пройдет позднее техкомитета, но с этим пока не все согласны, указывает агентство. Изначально заседание техкомитета планировалось на 5 июня.

Страны ОПЕК и присоединившиеся к ним участники сделки, главным образом Россия и Саудовская Аравия, планируют продлить срок действия нынешнего соглашения по сокращению добычи, истекающий в конце июня, как минимум еще на месяц. Однако стороны еще не пришли к соглашению об изменении параметров. Одним из вариантов считается максимальное ограничение до сентября, но с возможностью пересмотра в августе. Также рассматривается вопрос о сохранении текущих квот до конца года.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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