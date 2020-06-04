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Роскачество сравнило водопроводную и бутилированную воду

Роскачество сравнило водопроводную и бутилированную воду

В Роскачестве сравнили несколько торговых марок бутилированной воды. Также был проведен анализ воды из-под крана.

Уточняется, что подобная проверка проводится уже не первый раз. На данный момент специалисты изучили результаты по тем же маркам, которые были изучены ранее. Пробы были взяты у следующих производителей: «Шишкин лес», «Новотерская», «Aqua Minerale», «Липецкая росинка», «Калинов родник», «Святой источник». Анализ водопроводной воды был взят в центральной части Москвы.

Эксперты пришли к выводу, что все участники проверки, среди заявленных, кроме марки «Липецкая росинка», прошли испытание. По данному продукту специалисты дали низкую оценку из-за присутствия запаха при нагревании, и содержание нитратов. Предполагается, что очистка проводится с нарушениями, сообщается на сайте ведомства.

По поводу воды из-под крана специалисты пришли к мнению, что она соответствует нормам, установленным СанПиН. Конечно, она уступает бутилированной и не отвечает требованиям, определенным для воды из бутылок. Конкретно речь идет о содержании в ней нитратов, аммиака, нитрит-ионов.

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# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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