Роструд напомнил россиянам о дополнительных выходных в июне

Вадим Карасев

В июне 2020 года россиян ожидают две коротких рабочих недели в связи с празднованием государственного праздника Дня России и проведением парада Победы.

На сайте Роструда напоминают, какие дни будут выходными в России.

Сначала короткая рабочая неделя ожидает россиян с 8 по 11 июня, а длинные выходные продлятся с 12 по 14 июня. И поскольку 12 июня – День России является государственным праздником, то 11 июня, четверг, будет сокращенным рабочим днем.

Далее, в связи с парадом Победы, который будет проводиться 24 июня, среду, этот день будет тоже выходным. Предшествующее этому дню 23 июня будет полным рабочим днем.

Ранее Южный Федеральный сообщал, что парад Победы будет проходить по образцу парада 1945 года на Красной площади.

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