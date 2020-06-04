Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Роструд напомнил россиянам о дополнительных выходных в июне

Роструд напомнил россиянам о дополнительных выходных в июне

В июне 2020 года россиян ожидают две коротких рабочих недели в связи с празднованием государственного праздника Дня России и проведением парада Победы.

На сайте Роструда напоминают, какие дни будут выходными в России.

Сначала короткая рабочая неделя ожидает россиян с 8 по 11 июня, а длинные выходные продлятся с 12 по 14 июня. И поскольку 12 июня – День России является государственным праздником, то 11 июня, четверг, будет сокращенным рабочим днем.

Далее, в связи с парадом Победы, который будет проводиться 24 июня, среду, этот день будет тоже выходным. Предшествующее этому дню 23 июня будет полным рабочим днем.

Ранее Южный Федеральный сообщал, что парад Победы будет проходить по образцу парада 1945 года на Красной площади.

Читайте также: В параде Победы в Москве разрешили участвовать иностранным офицерам и солдатам
# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

В Омской области построят одну из крупнейших солнечных электростанций
В Омской области построят одну из крупнейших солнечных электростанций
7 уроков стиля от Анджелины Джоли из 90-х, которые снова актуальны
7 уроков стиля от Анджелины Джоли из 90-х, которые снова актуальны
В Палестине не приняли ежемесячные налоговые отчисления от Израиля
В Палестине не приняли ежемесячные налоговые отчисления от Израиля
Актрису обвинили в расизме из-за угроз «насрать в парик» темнокожей коллеге
Актрису обвинили в расизме из-за угроз «насрать в парик» темнокожей
Девушка бросила наркотики и удивила людей преображением до неузнаваемости
Девушка бросила наркотики и удивила людей преображением до
В Роспотребнадзоре сравнили опасность коронавируса и других инфекций
В Роспотребнадзоре сравнили опасность коронавируса и других инфекций
Андрей Макаревич из «Машины времени» признался, что ждет «Нашествие» с трепетом
Андрей Макаревич из «Машины времени» признался, что ждет «Нашествие»
Главу Samsung захотели арестовать
Главу Samsung захотели арестовать
ВОЗ оценила ситуацию с распространением коронавируса в Европе
ВОЗ оценила ситуацию с распространением коронавируса в Европе
Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть
Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть
Механизмы ГЧП усиливают доступность качественной образовательной среды
Механизмы ГЧП усиливают доступность качественной образовательной среды
Британские школьники из малообеспеченных семей потеряли доступ к образованию
Британские школьники из малообеспеченных семей потеряли доступ к

Топ на сегодня

Ситуацию с коронавирусом в ряде российских регионов посчитали напряженной
Ситуацию с коронавирусом в ряде российских регионов посчитали
Известно, почему люди со II группой крови чаще заражаются COVID
Известно, почему люди со II группой крови чаще заражаются COVID
В ВОЗ прокомментировали данные о лечении COVID-19 витаминами
В ВОЗ прокомментировали данные о лечении COVID-19 витаминами
В Норильске разлив топлива, власти ввели режим ЧС. Что происходит?
В Норильске разлив топлива, власти ввели режим ЧС. Что происходит?
Путин принял приглашение главы ХМАО Комаровой приехать в регион
Путин принял приглашение главы ХМАО Комаровой приехать в регион

Еще по теме

Россиян ожидает короткая рабочая неделя
День парада Победы 24 июня будет объявлен выходным, ожидает Песков
Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем
В день Парада Победы доступ на Красную площадь будет ограничен